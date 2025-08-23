سیاست
چین سهمیه‌های جدید سالانه برای تولید عناصر خاکی کمیاب تعیین کرد
چین با هدف تقویت کنترل حجم کل استخراج و فرآوری عناصر خاکی کمیاب، سهمیه‌های جدید سالانه برای عرضه این عناصر تعیین کرد.
پرچم چین / عکس : REUTERS / TRT Farsi
23 اوت 2025

چین روز جمعه ۲۲ آگوست سهمیه‌های جدید سالانه برای عرضه عناصر خاکی کمیاب، شامل مراحل استخراج، ذوب و جداسازی، اعلام کرد. به گزارش روزنامه دولتی گلوبال تایمز، این سهمیه‌ها با در نظر گرفتن عواملی همچون اهداف توسعه اقتصادی ملی، ذخایر و انواع عناصر خاکی کمیاب در کشور، توسعه صنعت، حفاظت زیست‌محیطی و تقاضای بازار تعیین خواهد شد.

شرکت‌های تولیدی نیز از میزان سهمیه‌های مصوب مطلع خواهند شد. هرچند حجم دقیق سهمیه عرضه عناصر خاکی کمیاب مشخص نشده است، اما این مقررات با هدف تقویت کنترل کل فرآوری این عناصر تدوین شده و شامل استخراج داخلی آن‌ها، محصولات معدنی این عناصر و همچنین ذوب مواد معدنی حاصل از استخراج، واردات یا فرآوری سایر کانه‌ها مانند کنسانتره‌های مونا‌زیت می‌شود.

این مقررات موقت به طور مشترک از سوی وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی و وزارت منابع طبیعی صادر شده است.

بر اساس مقررات جدید، تولیدکنندگان عناصر خاکی کمیاب موظف‌اند سوابق دقیقی از جابه‌جایی محصولات خود نگه داشته و هر ماه این داده‌ها را در یک سامانه رهگیری دولتی بارگذاری کنند.

همچنین از مقامات محلی خواسته شده نظارت‌ها را تشدید کنند تا اطمینان یابند سهمیه‌های تعیین‌شده به درستی اجرا می‌شود.

عناصر خاکی کمیاب شامل ۱۷ عنصر هستند که در تولید محصولات پیشرفته، از تلویزیون‌های صفحه‌تخت گرفته تا لیزرها و خودروهای هیبریدی، کاربرد دارند.

