چین روز جمعه ۲۲ آگوست سهمیه‌های جدید سالانه برای عرضه عناصر خاکی کمیاب، شامل مراحل استخراج، ذوب و جداسازی، اعلام کرد. به گزارش روزنامه دولتی گلوبال تایمز، این سهمیه‌ها با در نظر گرفتن عواملی همچون اهداف توسعه اقتصادی ملی، ذخایر و انواع عناصر خاکی کمیاب در کشور، توسعه صنعت، حفاظت زیست‌محیطی و تقاضای بازار تعیین خواهد شد.

شرکت‌های تولیدی نیز از میزان سهمیه‌های مصوب مطلع خواهند شد. هرچند حجم دقیق سهمیه عرضه عناصر خاکی کمیاب مشخص نشده است، اما این مقررات با هدف تقویت کنترل کل فرآوری این عناصر تدوین شده و شامل استخراج داخلی آن‌ها، محصولات معدنی این عناصر و همچنین ذوب مواد معدنی حاصل از استخراج، واردات یا فرآوری سایر کانه‌ها مانند کنسانتره‌های مونا‌زیت می‌شود.

این مقررات موقت به طور مشترک از سوی وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی و وزارت منابع طبیعی صادر شده است.