شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان با میخائیل میشوستین همتای روس خود در حاشیه بیست و سومین نشست روسای دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دیدار و طیف وسیع همکاری‌های دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

نخست‌وزیران پاکستان و روسیه در این دیدار برای تقویت همکاری‌ها در بخش تجارت، صنعت، انرژی، ارتباطات، آموزش و علم و فناوری به توافق رسیدند.

همچین طرفین بر گسترش و تعمیق روابط دو کشور در بخش‌های اقتصادی، دفاعی، بانکی، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید کردند.

نخست‌وزیر پاکستان از همتای روس بابت حمایت مسکو از درخواست عضویت اسلام‌آباد در گروه بریکس قدردانی کرد.