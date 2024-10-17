شهباز شریف نخستوزیر پاکستان با میخائیل میشوستین همتای روس خود در حاشیه بیست و سومین نشست روسای دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دیدار و طیف وسیع همکاریهای دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
نخستوزیران پاکستان و روسیه در این دیدار برای تقویت همکاریها در بخش تجارت، صنعت، انرژی، ارتباطات، آموزش و علم و فناوری به توافق رسیدند.
همچین طرفین بر گسترش و تعمیق روابط دو کشور در بخشهای اقتصادی، دفاعی، بانکی، تسهیل تجارت و سرمایهگذاری تاکید کردند.
نخستوزیر پاکستان از همتای روس بابت حمایت مسکو از درخواست عضویت اسلامآباد در گروه بریکس قدردانی کرد.
میشوستین نخستین نخستوزیر روسیه است که از سال ۲۰۰۷ به اسلام آباد سفر کرد. این سفر نشاندهنده تحولات جدید در روابط دو کشور است و اهمیت خاصی در زمینه دیپلماسی و همکاریهای دوجانبه دارد.
سال گذشته دولت روسیه موافقت کرد که نفت خام را با تخفیف در اختیار پاکستان قرار دهد تا نیازهای رو به افزایش انرژی داخلی و صنعتی اسلامآباد را برآورده کند.
الکسی اورچوک، معاون نخستوزیر روسیه ماه گذشته برای یک سفر رسمی به پاکستان سفر کرده بود.