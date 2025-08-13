ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ در نشست خبری در کی‌یف با اشاره به تحولات جنگ، گفت روسیه قصد دارد کنترل کامل منطقه دونباس را به دست گیرد و از آن به‌عنوان سکوی پرتاب برای حملات بعدی استفاده کند.

زلنسکی هشدار داد که اگر اوکراین تحت فشار یا به‌طور داوطلبانه از دونباس خارج شود، این امر می‌تواند زمینه‌ساز یک جنگ جدید در سطح جهانی شود. وی با یادآوری اشغال شبه‌جزیره کریمه توسط روسیه در سال ۲۰۱۴ افزود: کریمه به سکوی آغاز اشغال کامل تبدیل شد. اگر امروز دونباس را ترک کنیم، عملاً راه را برای تهاجم بعدی باز کرده‌ایم.

رئیس‌جمهور اوکراین گفت: هرگونه مذاکره بر سر خاک این کشور باید همراه با تضمین‌های امنیتی باشد، در غیر این صورت، روسیه حدود ۹هزار کیلومتر مربع از قلمرو اوکراین را به دست خواهد آورد که می‌تواند به‌عنوان پایگاه حملات جدید استفاده شود.