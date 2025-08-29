ترکیه
مجلس ترکیه خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل شد
مجلس ملی کبیر ترکیه با محکوم کردن اشغال غزه و نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسرائیل، خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی تا زمان توقف سیاست‌های نسل‌کشی اسرائیل شد.
نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه / عکس: AA
29 اوت 2025

مجلس ملی کبیر ترکیه در جلسه‌ای فوق‌العاده با تصویب لایحه‌ای، اقدامات اسرائیل در اشغال گسترده غزه و نسل‌کشی فلسطینیان را محکوم و در یادداشتی اعلام کرد: ما مصرانه خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی تا زمان توقف سیاست‌های نسل‌کشی این کشور هستیم.

همچنین، مجلس ترکیه از تمامی مجالس ملی خواست روابط نظامی و تجاری خود را با اسرائیل قطع کرده و برای لغو تحریم‌های اعمال شده علیه فلسطین اقدام کنند.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در این جلسه فوق‌العاده، اسرائیل را «یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ بشر» توصیف کرد.

فیدان اعلام کرد: اسرائیل دو سال است در غزه مرتکب جنایت نسل‌کشی شده و ارزش‌های اساسی انسانی را در برابر چشمان جهانیان نادیده می‌گیرد.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور، با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری روبرو است.

