مجلس ملی کبیر ترکیه در جلسه‌ای فوق‌العاده با تصویب لایحه‌ای، اقدامات اسرائیل در اشغال گسترده غزه و نسل‌کشی فلسطینیان را محکوم و در یادداشتی اعلام کرد: ما مصرانه خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی تا زمان توقف سیاست‌های نسل‌کشی این کشور هستیم.

همچنین، مجلس ترکیه از تمامی مجالس ملی خواست روابط نظامی و تجاری خود را با اسرائیل قطع کرده و برای لغو تحریم‌های اعمال شده علیه فلسطین اقدام کنند.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در این جلسه فوق‌العاده، اسرائیل را «یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ بشر» توصیف کرد.