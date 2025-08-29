هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبهای که شامگاه پنجشنبه ۲۸ آگوبا رسانههای داخلی داشت اظهار کرد که اسرائیل به دنبال گسترش و اشغال فراتر از مرزهای تعیینشده در سال ۱۹۶۷ است.
وی مسئله فلسطین را زخم خونین جهان توصیف کرد و از جامعه بینالمللی خواست تا به قحطی ایجادشده توسط اسرائیل در غزه پایان دهد.
فیدان با اشاره به تغییر رویکرد ایالات متحده نسبت به حملات اسرائیل به غزه بیان داشت: کشوری که بیشترین ابزار و اهرم فشار برای متوقف کردن اسرائیل را در اختیار دارد، آمریکا است و این کشور از آن به اندازه کافی استفاده نمیکند.
وی افزود که دولت نتانیاهو به هیچ ارزش انسانی پایبند نیست و خشونتهای بیرحمانهای در غزه اعمال کرده است.
براساس آمار ارائهشده، اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۶۳ هزار فلسطینی را در غزه کشته و این منطقه اکنون با قحطی گسترده روبهرو است.
در نوامبر گذشته، دیوان کیفری بینالمللی برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کرد.
همچنین اسرائیل به دلیل جنگ علیه غزه با پروندهای در دیوان بینالمللی دادگستری به اتهام نسلکشی روبهرو است.