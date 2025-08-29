ترکیه
فیدان: کاری که نتانیاهو در تلاش است انجام دهد چیزی جز پنهان کردن نسل‌کشی خود نیست
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد جامعه جهانی واقعیت نسل‌کشی در غزه را به رسمیت شناخته است و افزود کاری که نتانیاهو در تلاش است انجام دهد چیزی جز پنهان کردن نسل‌کشی خود نیست.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه / عکس: AA
29 اوت 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای که شامگاه پنجشنبه ۲۸ آگوبا رسانه‌های داخلی داشت اظهار کرد که اسرائیل به دنبال گسترش و اشغال فراتر از مرزهای تعیین‌شده در سال ۱۹۶۷ است.

وی مسئله فلسطین را زخم خونین جهان توصیف کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا به قحطی ایجادشده توسط اسرائیل در غزه پایان دهد.

فیدان با اشاره به تغییر رویکرد ایالات متحده نسبت به حملات اسرائیل به غزه بیان داشت: کشوری که بیشترین ابزار و اهرم فشار برای متوقف کردن اسرائیل را در اختیار دارد، آمریکا است و این کشور از آن به اندازه کافی استفاده نمی‌کند.

وی افزود که دولت نتانیاهو به هیچ ارزش انسانی پایبند نیست و خشونت‌های بی‌رحمانه‌ای در غزه اعمال کرده است.

براساس آمار ارائه‌شده، اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۶۳ هزار فلسطینی را در غزه کشته و این منطقه اکنون با قحطی گسترده روبه‌رو است.

در نوامبر گذشته، دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کرد.

همچنین اسرائیل به دلیل جنگ علیه غزه با پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نسل‌کشی روبه‌رو است.

