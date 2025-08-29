هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای که شامگاه پنجشنبه ۲۸ آگوبا رسانه‌های داخلی داشت اظهار کرد که اسرائیل به دنبال گسترش و اشغال فراتر از مرزهای تعیین‌شده در سال ۱۹۶۷ است.

وی مسئله فلسطین را زخم خونین جهان توصیف کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا به قحطی ایجادشده توسط اسرائیل در غزه پایان دهد.

فیدان با اشاره به تغییر رویکرد ایالات متحده نسبت به حملات اسرائیل به غزه بیان داشت: کشوری که بیشترین ابزار و اهرم فشار برای متوقف کردن اسرائیل را در اختیار دارد، آمریکا است و این کشور از آن به اندازه کافی استفاده نمی‌کند.

وی افزود که دولت نتانیاهو به هیچ ارزش انسانی پایبند نیست و خشونت‌های بی‌رحمانه‌ای در غزه اعمال کرده است.