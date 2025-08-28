ترکیه
جشنواره «تکنوفست» ترکیه با محوریت دریایی در استانبول آغاز به کار کرد
نسخه ویژه دریایی جشنواره تکنوفست با عنوان « تکنوفست وطن آبی» در استانبول آغاز شد و قدرت، فناوری و فرهنگ دریایی ترکیه را به نمایش می‌گذارد.
تکنوفست وطن آبی / عکس: AA
28 اوت 2025

جشنواره هوانوردی فضا و فناوری ترکیه، تکنوفست، نسخه ویژه‌ای با تمرکز بر دریانوردی و نوآوری‌های کشور را در استانبول افتتاح کرد. این رویداد چهار روزه، که با نام «تکنوفست وطن آبی» شناخته می‌شود، از روز پنج‌شنبه در فرماندهی کشتی‌سازی استانبول آغاز شد.

خبرگزاری آنادولو به عنوان شریک ارتباطات جهانی این رویداد حضور دارد. در حالی که جشنواره از روز پنج‌شنبه آغاز شد، عموم مردم می‌توانند در تاریخ‌های ۳۰ و ۳۱ آگوست از آن بازدید کنند.

رئیس‎‌جمهور رجب طیب اردوغان نیز در روز افتتاحیه جشنواره حضور یافت.

مسابقات این رویداد شامل چالش‌هایی برای سامانه‌های بدون سرنشین زیرآبی، موشک‌های زیرآبی و خودروهای خودران دریایی است.

برخی از پیشرفته‌ترین شناورهای نیروی دریایی ترکیه، از جمله کشتی حمله تی‌سی‌جی آنادولو، ناوچه تی‌سی‌جی استانبول، ناو ضدزیردریایی تی‌سی‌جی بورگوزداغ، ناوچه تی‌سی‌جی اوروچ‌رئیس، ناو تی‌سی‌جی نصرت و همچنین زیردریایی‌های تی‌سی‌جی ساکاریا و تی‌سی‌جی خضر، به نمایش گذاشته شدند.

علاوه بر فناوری نظامی، تکنوفست وطن آبی نمایشگاه‌هایی درباره تاریخ و فرهنگ دریایی، تجربه‌های تعاملی واقعیت مجازی و مجموعه‌ای از کنفرانس‌ها ارائه می‌دهد.

پس از پایان این رویداد، نسخه اصلی تکنوفست از ۱۷ تا ۲۱ سپتامبر در فرودگاه آتاترک استانبول برگزار خواهد شد.

