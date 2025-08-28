رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز پنجشنبه ۲۸ آگوست در جشنواره «تکنوفست وطن آبی» در استانبول اعلام کرد که صنعت دفاعی کشور به معنی واقعی کلمه در هر زمینه تاریخ سازی می‌کند.

رئیس‌جمهور اردوغان ضمن اشاره به دستارود‌های ترکیه در مسیر تحقق هدف قرن ترکیه اظهار داشت: تا زمانی که قرن حاضر را به قرن ترکیه تبدیل نکنیم، متوقف نخواهیم شد و کار خواهیم کرد.

وی افزود: بزرگ‌ترین دستاورد ما، تحقق ترکیه‌ای بدون ترور برای شما خواهد بود.

اردوغان خاطرنشان کرد در حالی که دوستان ترکیه از موفقیت‌های کشور تمجید می‌کنند، دشمنانش با نگرانی تلاش دارند خود را به آن برسانند. اما هرچقدر هم تلاش کنند، نخواهند توانست به آن دست یابند.

رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد که همان‌گونه که جنگ استقلال صد سال پیش به ستمدیدگان امید بخشید، ابتکارات صنعت دفاعی امروز نیز به مظلومان شجاعت می‌دهد.