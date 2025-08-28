ترکیه
اردوغان: تا زمانی که قرن حاضر را به قرن ترکیه تبدیل نکنیم، متوقف نخواهیم شد
رئیس‌جمهور اردوغان با اشاره به دستاوردهای ترکیه در مسیر تحقق «قرن ترکیه» تأکید کرد که تا رسیدن به این هدف دست از تلاش نخواهند کشید و با قدرت به کار و پیشرفت ادامه خواهند داد.
عکس : AA / AA
28 اوت 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز پنجشنبه ۲۸ آگوست در جشنواره «تکنوفست وطن آبی» در استانبول اعلام کرد که صنعت دفاعی کشور به معنی واقعی کلمه در هر زمینه تاریخ سازی می‌کند.

رئیس‌جمهور اردوغان ضمن اشاره به دستارود‌های ترکیه در مسیر تحقق هدف قرن ترکیه اظهار داشت: تا زمانی که قرن حاضر را به قرن ترکیه تبدیل نکنیم، متوقف نخواهیم شد و کار خواهیم کرد.

وی افزود:  بزرگ‌ترین دستاورد ما، تحقق ترکیه‌ای بدون ترور برای شما خواهد بود.

اردوغان خاطرنشان کرد در حالی که دوستان ترکیه از موفقیت‌های کشور تمجید می‌کنند، دشمنانش با نگرانی تلاش دارند خود را به آن برسانند. اما هرچقدر هم تلاش کنند، نخواهند توانست به آن دست یابند.

رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد که همان‌گونه که جنگ استقلال صد سال پیش به ستمدیدگان امید بخشید، ابتکارات صنعت دفاعی امروز نیز به مظلومان شجاعت می‌دهد.

وی در ادامه تصریح کرد که هر جا برادر یا خواهری در رنج است، از فلسطین تا سوریه، از یمن تا سومالی، از سودان تا لیبی، آنان به دستاوردهای ترکیه افتخار می‌کنند.

این رویداد چهارروزه در فرماندهی کشتی‌سازی استانبول برگزار می‌شود و خبرگزاری آنادولو به‌عنوان شریک ارتباطی جهانی آن فعالیت می‌کند.

جشنواره «تکنوفست وطن آبی» از روز پنج‌شنبه، ۲۸ آگوست آغاز شده و عموم مردم می‌توانند در تاریخ‌های ۲۹ تا ۳۱ آگوست از آن بازدید کنند.

 

