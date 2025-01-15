بامداد چهارشنبه، ۱۵ ژانویه، صدها افسر پلیس و بازرس از دفتر تحقیقات آژانس مبارزه با فساد اداری کره‌جنوبی برای دومین بار در یک ماه اخیر به اقامتگاه ریاست‌جمهوری رفتند. برخی از نیروها با تسخیر دیوارهای محوطه و استفاده از مسیرهای پشتی، به ساختمان اصلی نفوذ کرده و در‌نهایت یون سوک‌یول را دستگیر کردند.

این عملیات پس از هفته‌ها امتناع رئیس‌جمهور استیضاح‌شده از پذیرش حکم بازداشت و درگیری‌های مکرر با سرویس امنیتی ریاست‌جمهوری انجام شد.

در‌حالی‌که وکلای یون اعلام کرده بودند رئیس‌جمهور آماده است برای بازجویی داوطلبانه در دفتر تحقیقات فساد اداری حاضر شود، پلیس و آژانس‌های تحقیقاتی این درخواست را نپذیرفتند. سرانجام، دفتر تحقیقات آژانس مبارزه با فساد اداری اعلام کرد حکم بازداشت رئیس‌جمهور یون ساعت ۱۰: ۳۳ صبح روز ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ به اجرا درآمد.

یون: دستگیری من، سقوط حکمرانی قانون

یون سوک‌یول در پیامی ویدئویی پیش از بازداشت گفت: حکومت قانون در این کشور فروپاشیده است.

او پیش‌تر اعلام کرده بود که اعلام وضعیت حکومت نظامی در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲۳ را اقدامی قانونی برای مقابله با اپوزیسیون ضد دولتی و استفاده غیرموجه از اکثریت مجلس برای مانع‌تراشی در برنامه‌های دولتی می‌داند.