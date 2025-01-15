سیاست
3 دقیقه خواندن
رئیس‌جمهور استیضاح‌شده کره جنوبی بالاخره بازداشت شد
یون سوک یول، رئیس‌جمهور استیضاح‌شده کره جنوبی دستگیر شد. این اولین بار در تاریخ کره جنوبی است که رئیس‌جمهور قبل از برکناری کامل یا پایان دوره‌اش، بازداشت می‌شود.
رئیس‌جمهور استیضاح‌شده کره جنوبی بالاخره بازداشت شد
یون در حال ورود به دفتر مبارزه با فساد اداری بعد از بازداشت / عکس: REUTERS
15 ژانویه 2025

بامداد چهارشنبه، ۱۵ ژانویه، صدها افسر پلیس و بازرس از دفتر تحقیقات آژانس مبارزه با فساد اداری کره‌جنوبی برای دومین بار در یک ماه اخیر به اقامتگاه ریاست‌جمهوری رفتند. برخی از نیروها با تسخیر دیوارهای محوطه و استفاده از مسیرهای پشتی، به ساختمان اصلی نفوذ کرده و در‌نهایت یون سوک‌یول را دستگیر کردند.

این عملیات پس از هفته‌ها امتناع رئیس‌جمهور استیضاح‌شده از پذیرش حکم بازداشت و درگیری‌های مکرر با سرویس امنیتی ریاست‌جمهوری انجام شد.

در‌حالی‌که وکلای یون اعلام کرده بودند رئیس‌جمهور آماده است برای بازجویی داوطلبانه در دفتر تحقیقات فساد اداری حاضر شود، پلیس و آژانس‌های تحقیقاتی این درخواست را نپذیرفتند. سرانجام، دفتر تحقیقات آژانس مبارزه با فساد اداری اعلام کرد حکم بازداشت رئیس‌جمهور یون ساعت ۱۰: ۳۳ صبح روز ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ به اجرا درآمد.

یون: دستگیری من، سقوط حکمرانی قانون

یون سوک‌یول در پیامی ویدئویی پیش از بازداشت گفت: حکومت قانون در این کشور فروپاشیده است.

او پیش‌تر اعلام کرده بود که اعلام وضعیت حکومت نظامی در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲۳ را اقدامی قانونی برای مقابله با اپوزیسیون ضد دولتی و استفاده غیرموجه از اکثریت مجلس برای مانع‌تراشی در برنامه‌های دولتی می‌داند.

مطالب پیشنهادی

وکلای یون تلاش کردند تا محققان را قانع کنند که حکم بازداشت را اجرا نکنند و اظهار داشتند رئیس‌جمهور مایل است داوطلبانه برای بازجویی حاضر شود و سخنرانی‌ای خطاب به مردم ایراد کند. با‌این‌حال، آژانس از پذیرش این درخواست خودداری کرد.

رویدادهای منتهی به‌دستگیری

خبرگزاری یونهاپ کره‌جنوبی گزارش داد حدود ۳۰۰۰ نیروی پلیس روز چهارشنبه برای تامین دسترسی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در سئول به‌منظور بازداشت یون مستقر شدند. سرویس امنیتی ریاست‌جمهوری تلاش داشت مانع اجرای حکم بازداشت شود، اما در‌نهایت موفق نشد.

هزاران نفر از حامیان یون نیز با تجمع در اطراف اقامتگاه او و ایجاد زنجیره انسانی، سعی کردند از ورود ماموران جلوگیری کنند. این صحنه پیش‌از‌این در تاریخ ۳ ژانویه نیز تکرار شده بود.

دفتر تحقیقات آژانس مبارزه با فساد اداری و پلیس کره‌جنوبی هشدار داده بودند هر فردی که در اجرای قانون مانع‌تراشی کند، فورا بازداشت خواهد شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us