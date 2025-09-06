عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر خود به قطر و طی مصاحبه با روزنامه الشرق در دوحه، ضمن اشاره به دیدار خود با شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، این ملاقات را بسیار مهم و مؤثر خواند و بیان داشت: در این دیدار، پیام شفاهی رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان را به امیر قطر منتقل کردم، این دیدار بسیار مهم و تأثیرگذار بود.

وی همچنین توضیح داد که در گفت‌وگوها، علاوه بر بررسی روابط دوجانبه، حملات ایران به پایگاه العدید قطر در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز مورد بحث قرار گرفت و تأکید کرد که سوءتفاهم به طور کامل برطرف شده و هیچ اختلافی میان دو کشور وجود ندارد.

وزیر امور خارجه ایران همچنین اظهار داشت که دو طرف درباره راهکارهای دستیابی به ثبات در منطقه از جمله ازسرگیری گفت‌وگوها میان کشورهای منطقه برای تأمین امنیت و همکاری در مقابله با سلطه‌طلبی اسرائیل و تجاوزگری‌های آن، به تبادل نظر پرداخته‌اند.