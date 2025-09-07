منطقه‌
1 دقیقه خواندن
تداوم آلودگی هوا در ایران؛ تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای پایتخت ایران در وضعیت نارنجی قرار گرفته و برای گروه‌های حساس، از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی، ناسالم است.
تداوم آلودگی هوا در ایران؛ تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد
نمایی از آلودگی هوا در تهران / عکس: Reuters
7 سپتامبر 2025

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد، امروز یکشنبه ۷ سپتامبر، هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. طبق اعلام این شرکت، شاخص کیفیت هوای پایتخت ایران امروز به  ۱۰۷ رسیده است و افرادی که بیماری قلبی یا ریوی دارند، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.

طبق گزارش رسانه‌های ایران، از ابتدای سال جاری، تهران ۹۶ روز هوای قابل‌قبول، ۵۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۷ روز ناسالم برای همه گروه‌ها، ۶ روز هوای پاک، ۲ روز در وضعیت خطرناک و یک روز بسیار ناسالم را تجربه کرده است.

مطالب پیشنهادی

شاخص کیفیت هوا (AQI) نشان می‌دهد زمانی که عدد شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد، هوا قابل‌قبول و بین ۱۰۱ تا ۱۵۰، هوا ناسالم برای گروه‌های حساس است. بر اساس رنگ‌بندی ایستگاه‌های پایش، سبز نشان‌دهنده هوای پاک، زرد قابل‌قبول، نارنجی ناسالم برای گروه‌های حساس، قرمز ناسالم و بنفش بسیار ناسالم است.

مرتبطTRT فارسی - پژوهشگاه هواشناسی ایران: هشدار گردوخاک شدید ۳ روزه در بسیاری از استان‌ها
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us