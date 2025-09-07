شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد، امروز یکشنبه ۷ سپتامبر، هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. طبق اعلام این شرکت، شاخص کیفیت هوای پایتخت ایران امروز به ۱۰۷ رسیده است و افرادی که بیماری قلبی یا ریوی دارند، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.

طبق گزارش رسانه‌های ایران، از ابتدای سال جاری، تهران ۹۶ روز هوای قابل‌قبول، ۵۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۷ روز ناسالم برای همه گروه‌ها، ۶ روز هوای پاک، ۲ روز در وضعیت خطرناک و یک روز بسیار ناسالم را تجربه کرده است.