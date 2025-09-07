منطقه‌
2 دقیقه خواندن
عراقچی: اروپایی‌ها با رفتن به سمت مکانیسم ماشه اشتباه بزرگی مرتکب شدند
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد اروپایی‌ها اشتباه بزرگی مرتکب شدند که به سمت مکانیسم ماشه رفتند و کار را سخت‌تر کردند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران / عکس: Reuters
7 سپتامبر 2025

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در «همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران» اعلام کرد: اروپایی‌ها اشتباه بزرگی کردند به سمت مکانیسم ماشه رفتند و کار را سخت‌تر کردند. او افزود که مذاکرات با سه کشور اروپایی همچنان ادامه دارد و تماس‌هایی با وزرای خارجه این کشورها و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صورت گرفته است.

عراقچی با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: ایران با تحریم‌های چندلایه مواجه است، اما نباید آن را آخرالزمانی تصور کرد. وی تأکید کرد: تحریم‌کنندگان هدف‌شان فلج کردن ایران بود، اما واقعیت این است که ایران همچنان با قدرت ایستاده است.

وی ادامه داد که بخشی از مشکلات ایران ریشه در مسائل داخلی دارد و سرمایه‌گذاران به خدمات کافی نیازمندند. عراقچی خاطرنشان کرد: دولت موظف است مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کرده و تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی را تقویت کند و مناطق آزاد نقش کلیدی در اقتصاد دارند.

وزیر امور خارجه ایران همچنین به دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما در حال تهیه پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد هستیم تا ارتباط ارگانیک میان مناطق آزاد و دستگاه دیپلماسی برقرار شود و سفارتخانه‌ها فرصت‌های اقتصادی را شناسایی و موانع را برطرف کنند.

در مورد مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها، عراقچی اظهار داشت: وزارت امور خارجه ایران یکی از ماموریت‌هایش تلاش برای رفع تحریم‌هاست که این امر از طریق مذاکرات انجام می‌شود. وی افزود  پس از حملات اسرائیل و حمایت آمریکا، مذاکرات نیازمند بازنگری و طراحی مسیر جدیدی است.

در پایان، عراقچی درباره گفتگو با آمریکا گفت: با آمریکا نیز از طریق واسطه‌ها گفتگوها ادامه دارد و هر زمان آمریکایی‌ها آمادگی داشته باشند بر اساس احترام متقابل مذاکره کنیم، ما نیز آمادگی داریم، مشروط بر اینکه حقوق و منافع ما رعایت شود.

