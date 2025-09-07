عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در «همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران» اعلام کرد: اروپایی‌ها اشتباه بزرگی کردند به سمت مکانیسم ماشه رفتند و کار را سخت‌تر کردند. او افزود که مذاکرات با سه کشور اروپایی همچنان ادامه دارد و تماس‌هایی با وزرای خارجه این کشورها و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صورت گرفته است.

عراقچی با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: ایران با تحریم‌های چندلایه مواجه است، اما نباید آن را آخرالزمانی تصور کرد. وی تأکید کرد: تحریم‌کنندگان هدف‌شان فلج کردن ایران بود، اما واقعیت این است که ایران همچنان با قدرت ایستاده است.

وی ادامه داد که بخشی از مشکلات ایران ریشه در مسائل داخلی دارد و سرمایه‌گذاران به خدمات کافی نیازمندند. عراقچی خاطرنشان کرد: دولت موظف است مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کرده و تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی را تقویت کند و مناطق آزاد نقش کلیدی در اقتصاد دارند.