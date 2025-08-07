سیاست
بحران انسانی در سودان به مرحله هشدار رسیده است
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که بیماری وبا به‌تمامی ۱۸ ایالت سودان گسترش‌ یافته و در یک سال اخیر بیش از ۹۶ هزار مورد ابتلا به‌ثبت رسیده است؛ این بحران در پی درگیری‌های داخلی، سودان را با بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان مواجه کرده است.
یک بیمار مبتلا به وبا در یک درمانگاه موقت تحت مدیریت سازمان ملل متحد در شمال دارفور / عکس: Reuters
سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز چهارشنبه ششم آگوست، نسبت به تشدید بحران انسانی در سودان هشدار داد و اعلام کرد که بیماری واگیردار وبا اکنون به‌تمامی ۱۸ ایالت این کشور درگیر جنگ گسترش‌یافته است.

در بیانیه‌ای که این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آمده است: پس از بیش از دو سال درگیری داخلی، سودان با بزرگ‌ترین بحران انسانی جهان مواجه شده است؛ بحرانی که با شیوع بیماری، گرسنگی، آوارگی و ناامیدی همراه است.

 بر اساس آمار ارائه‌شده، از آگوست سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۹۶ هزار مورد ابتلا به وبا گزارش شده و درعین‌حال، شیوع سرخک و مالاریا نیز همچنان ادامه دارد و سیستم بهداشت فرسوده این کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کرده است.

درگیری‌های نظامی میان نیروهای ارتش سودان و شبه‌نظامیان نیروهای پشتیبانی سریع که از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده، زیرساخت‌های حیاتی این کشور را ویران کرده و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، غذا و آب آشامیدنی سالم را به‌شدت محدود کرده است.

بر اساس داده‌های سازمان ملل، تاکنون بیش از ۱۱ میلیون نفر در داخل سودان آواره شده‌اند و حدود ۴ میلیون نفر دیگر به کشورهای همسایه پناه برده‌اند؛ رقمی که سودان را به بزرگ‌ترین بحران آوارگی جهان تبدیل کرده است.

سازمان جهانی بهداشت خواستار افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه برای مهار بیماری‌ها و جلوگیری از فروپاشی کامل نظام سلامت در این کشور شده است.

