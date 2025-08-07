سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز چهارشنبه ششم آگوست، نسبت به تشدید بحران انسانی در سودان هشدار داد و اعلام کرد که بیماری واگیردار وبا اکنون به‌تمامی ۱۸ ایالت این کشور درگیر جنگ گسترش‌یافته است.

در بیانیه‌ای که این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آمده است: پس از بیش از دو سال درگیری داخلی، سودان با بزرگ‌ترین بحران انسانی جهان مواجه شده است؛ بحرانی که با شیوع بیماری، گرسنگی، آوارگی و ناامیدی همراه است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، از آگوست سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۹۶ هزار مورد ابتلا به وبا گزارش شده و درعین‌حال، شیوع سرخک و مالاریا نیز همچنان ادامه دارد و سیستم بهداشت فرسوده این کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کرده است.

درگیری‌های نظامی میان نیروهای ارتش سودان و شبه‌نظامیان نیروهای پشتیبانی سریع که از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده، زیرساخت‌های حیاتی این کشور را ویران کرده و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، غذا و آب آشامیدنی سالم را به‌شدت محدود کرده است.