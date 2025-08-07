سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز چهارشنبه ششم آگوست، نسبت به تشدید بحران انسانی در سودان هشدار داد و اعلام کرد که بیماری واگیردار وبا اکنون بهتمامی ۱۸ ایالت این کشور درگیر جنگ گسترشیافته است.
در بیانیهای که این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، آمده است: پس از بیش از دو سال درگیری داخلی، سودان با بزرگترین بحران انسانی جهان مواجه شده است؛ بحرانی که با شیوع بیماری، گرسنگی، آوارگی و ناامیدی همراه است.
بر اساس آمار ارائهشده، از آگوست سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۹۶ هزار مورد ابتلا به وبا گزارش شده و درعینحال، شیوع سرخک و مالاریا نیز همچنان ادامه دارد و سیستم بهداشت فرسوده این کشور را با چالشهای جدیتری مواجه کرده است.
درگیریهای نظامی میان نیروهای ارتش سودان و شبهنظامیان نیروهای پشتیبانی سریع که از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده، زیرساختهای حیاتی این کشور را ویران کرده و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، غذا و آب آشامیدنی سالم را بهشدت محدود کرده است.
بر اساس دادههای سازمان ملل، تاکنون بیش از ۱۱ میلیون نفر در داخل سودان آواره شدهاند و حدود ۴ میلیون نفر دیگر به کشورهای همسایه پناه بردهاند؛ رقمی که سودان را به بزرگترین بحران آوارگی جهان تبدیل کرده است.
سازمان جهانی بهداشت خواستار افزایش فوری کمکهای بشردوستانه برای مهار بیماریها و جلوگیری از فروپاشی کامل نظام سلامت در این کشور شده است.