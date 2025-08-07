دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال اعلام کرد که تعرفه‌های گمرکی جدید بر اساس اصل توازن متقابل از نیمه‌شب هفتم اوت به اجرا درآمده‌اند.

ترامپ در این پیام گفت که برخی کشورها سال‌ها از نظام تجاری ناعادلانه با آمریکا بهره‌مند شده‌اند و افزود: اکنون میلیاردها دلار عوارض گمرکی به‌سوی ایالات متحده سرازیر می‌شود.

هم‌زمان، کاخ سفید نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این تعرفه‌ها با هدف کاهش کسری فزاینده تراز تجاری سالانه ایالات متحده وضع شده‌اند. بر اساس این بیانیه، دولت آمریکا تصمیم گرفته است نرخ عوارض واردات کالا از شماری از کشورها را تغییر دهد.

طبق فرمان اجرایی امضاشده توسط ترامپ، تعرفه‌هایی مشخص برای برخی کشورها از جمله ترکیه، هند، کانادا، عراق، اسرائیل، ویتنام و مالزی تعیین شده است. در این فهرست، برای ترکیه، نرخ این تعرفه‌ها ۱۵ درصد تعیین شده است.