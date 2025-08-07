در میانه تلاش‌ها برای پایان‌ دادن به جنگ روسیه و اوکراین، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه ۶ آگوست، اعلام کرد که احتمال دارد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، طی روزهای آینده با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، گفت‌وگوی تلفنی داشته باشد.

روبیو در مصاحبه‌ با رسانه‌های آمریکایی در پاسخ به این سؤال که آیا ترامپ طی ساعات آینده با پوتین گفت‌وگو خواهد کرد، اظهار داشت: ممکن است طی روزهای آینده چنین تماسی انجام شود، اما در حال حاضر چیزی برنامه‌ریزی نشده است.

وی همچنین تأکید کرد که گفت‌وگوهای اخیر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، با مقامات روسی به روشن‌تر شدن خواسته‌های مسکو کمک کرده است.

روبیو گفت: ممکن است این خواسته‌ها با خواسته‌های اوکراین هم‌خوانی نداشته باشد، اما حداقل یک چارچوب مشخص برای ادامه گفت‌وگوها فراهم کرده است.

وی در ادامه افزود: فکر می‌کنم برای پایان‌دادن به این جنگ، یک دیدار مستقیم بین ترامپ و پوتین ضروری باشد.

در همین راستا، ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشیال نوشت: دیدار ویتکاف با پوتین بسیار سازنده بوده و پیشرفت بزرگی حاصل شده است.