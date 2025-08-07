سیاست
گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و پوتین در روزهای آینده محتمل است
وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که احتمال گفت‌وگوی تلفنی میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین طی روزهای آینده وجود دارد، اما تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای این تماس تنظیم نشده است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه / عکس: Reuters
9 ساعت پیش

در میانه تلاش‌ها برای پایان‌ دادن به جنگ روسیه و اوکراین، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه ۶ آگوست، اعلام کرد که احتمال دارد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، طی روزهای آینده با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، گفت‌وگوی تلفنی داشته باشد.

روبیو در مصاحبه‌ با رسانه‌های آمریکایی در پاسخ به این سؤال که آیا ترامپ طی ساعات آینده با پوتین گفت‌وگو خواهد کرد، اظهار داشت: ممکن است طی روزهای آینده چنین تماسی انجام شود، اما در حال حاضر چیزی برنامه‌ریزی نشده است.

وی همچنین تأکید کرد که گفت‌وگوهای اخیر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، با مقامات روسی به روشن‌تر شدن خواسته‌های مسکو کمک کرده است.

روبیو گفت: ممکن است این خواسته‌ها با خواسته‌های اوکراین هم‌خوانی نداشته باشد، اما حداقل یک چارچوب مشخص برای ادامه گفت‌وگوها فراهم کرده است.

وی در ادامه افزود: فکر می‌کنم برای پایان‌دادن به این جنگ، یک دیدار مستقیم بین ترامپ و پوتین ضروری باشد.

در همین راستا، ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشیال نوشت: دیدار ویتکاف با پوتین بسیار سازنده بوده و پیشرفت بزرگی حاصل شده است.

وی نوشت: همه توافق دارند که این جنگ باید پایان یابد و ما در روزها و هفته‌های آینده برای رسیدن به این هدف تلاش خواهیم کرد.

استیو ویتکاف روز چهارشنبه برای پنجمین بار از آغاز سال جاری وارد مسکو شد؛ آخرین دیدار او با پوتین به ۲۵ آوریل بازمی‌گردد.

 این دیدار تنها دو روز پیش از ضرب‌الاجل ۱۰ روزه ترامپ برای دستیابی به توافق آتش‌بس میان روسیه و اوکراین صورت‌گرفته است.

 

 

