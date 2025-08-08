دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنج‌شنبه هفتم آگوست، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برقراری آتش‌بس میان روسیه و اوکراین به تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بستگی دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مهلت تعیین‌شده از سوی وی برای توقف درگیری‌ها، اظهار داشت: این موضوع به پوتین بستگی دارد، خواهیم دید چه می‌گوید؛ من در این موضوع بسیار ناامید شده‌ام.

ترامپ در ادامه گفت: دیدار احتمالی‌ با پوتین مشروط به مذاکره میان رئیس‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیست و تأکید کرد: آنها مایل به دیدار با من هستند و من هر کاری که بتوانم انجام خواهم داد تا کشتار متوقف شود.