دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه هفتم آگوست، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برقراری آتشبس میان روسیه و اوکراین به تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، بستگی دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مهلت تعیینشده از سوی وی برای توقف درگیریها، اظهار داشت: این موضوع به پوتین بستگی دارد، خواهیم دید چه میگوید؛ من در این موضوع بسیار ناامید شدهام.
ترامپ در ادامه گفت: دیدار احتمالی با پوتین مشروط به مذاکره میان رئیسجمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، نیست و تأکید کرد: آنها مایل به دیدار با من هستند و من هر کاری که بتوانم انجام خواهم داد تا کشتار متوقف شود.
از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین نیز در گفتوگو با خبرنگاران در کرملین، امارات متحده عربی را یکی از مکانهای مناسب برای برگزاری دیدار با ترامپ توصیف کرد و گفت: دوستان زیادی داریم که آمادهاند در برگزاری چنین دیدارهایی به ما کمک کنند؛ یکی از دوستان ما رئیسجمهور امارات است.
پوتین با تأکید بر اینکه مسکو و واشنگتن تمایل به برگزاری این دیدار دارند، تصریح کرد: فکر میکنم تصمیم مناسب گرفته خواهد شد، اما امارات یکی از گزینههای بسیار مناسب است.
رئیسجمهور روسیه در خصوص احتمال برگزاری نشست سهجانبه میان وی، ترامپ و زلنسکی، اظهار داشت: با چنین دیداری مخالفتی ندارد اما باید شرایط لازم برای انجام گفتوگوها فراهم شود.