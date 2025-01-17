ترکیه
ذخایر بانک مرکزی ترکیه به ۱۵۵.۲ میلیارد دلار افزایش یافت
ذخایر بانک مرکزی ترکیه در پایان ۲۰۲۴ به ۱۵۵.۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۱۰.۲ درصد افزایش داشته است. این میزان در پایان ۲۰۲۳ برابر با ۱۴۰.۸ میلیارد دلار بود.
لوگوی بانک مرکزی جمهوری ترکیه / عکس: AA
17 ژانویه 2025

مجموع ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ترکیه (TCMB) در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴ به ۱۵۵.۲ میلیارد دلار رسید که خبر از رشد مثبت سالیانه ۱۰.۲ درصدی نسبت به مجموع ذخایر سال گذشته می‌دهد.

این افزایش سالیانه، بهبود وضعیت مالی و ذخایر ارزی ترکیه را در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز نشان می‌دهد. در پایان سال ۲۰۲۳، مجموع ذخایر بانک مرکزی ترکیه، ۱۴۰.۸ میلیارد دلار گزارش شده بود و این رشد ۴.۱۴ میلیارد دلاری در عرض یک سال، دستاورد مثبتی محسوب می‌شود.

ذخایر ارز خارجی که شامل ارزهای قابل تبدیل می‌شود، در پایان سال گذشته به ۵.۸۳ میلیارد دلار رسید و کاهش ۲.۲ درصدی ماهیانه را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. این کاهش می‌تواند به دلیل نوسانات ارزی و تغییرات در بازارهای جهانی باشد.

همچنین، ذخایر طلا که شامل سپرده‌های طلا و مبادلات طلا می‌شود به ۳.۶۴ میلیارد دلار رسید که با کاهش ۰.۹ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه بوده است. البته باید در نظر داشت که ذخایر طلای بانک مرکزی ترکیه در طول سال گذشته نسبت به سال‌های قبل رشد کرده که این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ذخایر کل بانک مرکزی به‌عنوان یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی ثبات اقتصادی یک کشور، نقش مهمی در حفظ ارزش ارز ملی و مدیریت بحران‌های مالی ایفا می‌کند. بانک مرکزی ترکیه به‌منظور حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور، در تلاش است تا ذخایر خود را در سطوح مطلوب نگه‌دارد.

