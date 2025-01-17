مجموع ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ترکیه (TCMB) در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴ به ۱۵۵.۲ میلیارد دلار رسید که خبر از رشد مثبت سالیانه ۱۰.۲ درصدی نسبت به مجموع ذخایر سال گذشته می‌دهد.

این افزایش سالیانه، بهبود وضعیت مالی و ذخایر ارزی ترکیه را در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز نشان می‌دهد. در پایان سال ۲۰۲۳، مجموع ذخایر بانک مرکزی ترکیه، ۱۴۰.۸ میلیارد دلار گزارش شده بود و این رشد ۴.۱۴ میلیارد دلاری در عرض یک سال، دستاورد مثبتی محسوب می‌شود.

ذخایر ارز خارجی که شامل ارزهای قابل تبدیل می‌شود، در پایان سال گذشته به ۵.۸۳ میلیارد دلار رسید و کاهش ۲.۲ درصدی ماهیانه را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. این کاهش می‌تواند به دلیل نوسانات ارزی و تغییرات در بازارهای جهانی باشد.