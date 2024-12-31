ساخت و تحویل واحدهای مسکونی برای زلزله‌زدگان ۶ فوریه ۲۰۲۳ قهرمان‌مرعش با سرعت بالایی در حال انجام است. تاکنون ۲۷ هزار و ۴۰۰ واحد به مالکان تحویل داده شده و ساخت ۳۳ هزار واحد دیگر در حال پیگیری است.

موکرم اونلوئر، استاندار قهرمان‌مرعش اعلام کرد که تمامی ۶۰ هزار واحد مسکونی ساخته‌شده برای زلزله‌زدگان این استان تا پایان ۲۰۲۵ به مالکان تحویل خواهد شد.

زلزله‌های بزرگ ۶ فوریه ۲۰۲۳ به مرکزیت پازارچیک و البیستان با شدت ۷.۷ و ۷.۶ ریشتر که از آن به‌عنوان بلای قرن یاد می‌شود، موجب تخریب شدید بسیاری از خانه‌ها و بی‌خانمانی شمار زیادی از افراد شد.

پس از وقوع این زلزله‌ها، وزارت محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، در هماهنگی با اداره انبوه‌سازی مسکن ترکیه (TOKİ) و مدیریت کلی املاک و ساخت‌وساز، پروژه ساخت واحدهای مسکونی برای زلزله‌زدگان را آغاز کرد. تاکنون ۲۷ هزار و ۴۰۰ واحد تحویل داده شده و مابقی واحدها نیز تا پایان ۲۰۲۵ به مالکان تحویل خواهد شد.