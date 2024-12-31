ترکیه
3 دقیقه خواندن
واحدهای مسکونی زلزله‌زدگان قهرمان‌مرعش تا پایان ۲۰۲۵ تحویل داده می‌شود
استاندار قهرمان‌مرعش ترکیه اعلام کرد که تمامی ۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت برای زلزله‌زدگان فوریه ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵ به مالکان تحویل داده خواهد شد.
واحدهای مسکونی زلزله‌زدگان قهرمان‌مرعش تا پایان ۲۰۲۵ تحویل داده می‌شود
پارک و مجتمع‌های مسکونی تحویل داده شده به زلزله‌زدگان قهرمان‌مرعش / عکس: AA
31 دسامبر 2024

ساخت و تحویل واحدهای مسکونی برای زلزله‌زدگان ۶ فوریه ۲۰۲۳ قهرمان‌مرعش با سرعت بالایی در حال انجام است. تاکنون ۲۷ هزار و ۴۰۰ واحد به مالکان تحویل داده شده و ساخت ۳۳ هزار واحد دیگر در حال پیگیری است.

موکرم اونلوئر، استاندار قهرمان‌مرعش اعلام کرد که تمامی ۶۰ هزار واحد مسکونی ساخته‌شده برای زلزله‌زدگان این استان تا پایان ۲۰۲۵ به مالکان تحویل خواهد شد.

زلزله‌های بزرگ ۶ فوریه ۲۰۲۳ به مرکزیت پازارچیک و البیستان با شدت ۷.۷ و ۷.۶ ریشتر که از آن به‌عنوان بلای قرن یاد می‌شود، موجب تخریب شدید بسیاری از خانه‌ها و بی‌خانمانی شمار زیادی از افراد شد.

پس از وقوع این زلزله‌ها، وزارت محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، در هماهنگی با اداره انبوه‌سازی مسکن ترکیه (TOKİ) و مدیریت کلی املاک و ساخت‌وساز، پروژه ساخت واحدهای مسکونی برای زلزله‌زدگان را آغاز کرد. تاکنون ۲۷ هزار و ۴۰۰ واحد تحویل داده شده و مابقی واحدها نیز تا پایان ۲۰۲۵ به مالکان تحویل خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

استاندار قهرمان‌مرعش ضمن اشاره به ادامه ساخت واحدهای مسکونی به‌طور شبانه‌روزی پس از زلزله، تاکید کرد: برنامه‌ریزی شده است که تمامی واحدهای مسکونی تا پایان سال ۲۰۲۵ به مالکان تحویل داده شوند. تا کنون ۲۷ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی از مجموع ۶۰ هزار واحد به مالکان تحویل داده شده است و مابقی واحدها نیز تا پایان ۲۰۲۵ به صاحبان‌شان واگذار خواهد شد.

 ساخت بیمارستان‌ها و ساختمان‌های دولتی در کنار مسکن

موکرم اونلوئر با این توضیح که فعالیت‌های بازسازی و توسعه استان با سرعت و به‌صورت فشرده در حال انجام است، تأکید کرد که تمامی نهادها و سازمان‌های دولتی به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی و تلاش هستند. همچنین وی توضیح داد که علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، پروژه‌های ساخت بیمارستان‌ها، مدارس و ساختمان‌های دولتی نیز در حال پیگیری است.

استاندار قهرمان‌مرعش افزود: در حال بازسازی تمام مناطق شهری هستیم و به مرحله مهمی از این بازسازی رسیده‌ایم. بیمارستان دولتی ۴۰۰ تختخوابی نیز به‌زودی در ژانویه ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us