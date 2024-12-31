ساخت و تحویل واحدهای مسکونی برای زلزلهزدگان ۶ فوریه ۲۰۲۳ قهرمانمرعش با سرعت بالایی در حال انجام است. تاکنون ۲۷ هزار و ۴۰۰ واحد به مالکان تحویل داده شده و ساخت ۳۳ هزار واحد دیگر در حال پیگیری است.
موکرم اونلوئر، استاندار قهرمانمرعش اعلام کرد که تمامی ۶۰ هزار واحد مسکونی ساختهشده برای زلزلهزدگان این استان تا پایان ۲۰۲۵ به مالکان تحویل خواهد شد.
زلزلههای بزرگ ۶ فوریه ۲۰۲۳ به مرکزیت پازارچیک و البیستان با شدت ۷.۷ و ۷.۶ ریشتر که از آن بهعنوان بلای قرن یاد میشود، موجب تخریب شدید بسیاری از خانهها و بیخانمانی شمار زیادی از افراد شد.
پس از وقوع این زلزلهها، وزارت محیطزیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، در هماهنگی با اداره انبوهسازی مسکن ترکیه (TOKİ) و مدیریت کلی املاک و ساختوساز، پروژه ساخت واحدهای مسکونی برای زلزلهزدگان را آغاز کرد. تاکنون ۲۷ هزار و ۴۰۰ واحد تحویل داده شده و مابقی واحدها نیز تا پایان ۲۰۲۵ به مالکان تحویل خواهد شد.
استاندار قهرمانمرعش ضمن اشاره به ادامه ساخت واحدهای مسکونی بهطور شبانهروزی پس از زلزله، تاکید کرد: برنامهریزی شده است که تمامی واحدهای مسکونی تا پایان سال ۲۰۲۵ به مالکان تحویل داده شوند. تا کنون ۲۷ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی از مجموع ۶۰ هزار واحد به مالکان تحویل داده شده است و مابقی واحدها نیز تا پایان ۲۰۲۵ به صاحبانشان واگذار خواهد شد.
ساخت بیمارستانها و ساختمانهای دولتی در کنار مسکن
موکرم اونلوئر با این توضیح که فعالیتهای بازسازی و توسعه استان با سرعت و بهصورت فشرده در حال انجام است، تأکید کرد که تمامی نهادها و سازمانهای دولتی بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی و تلاش هستند. همچنین وی توضیح داد که علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، پروژههای ساخت بیمارستانها، مدارس و ساختمانهای دولتی نیز در حال پیگیری است.
استاندار قهرمانمرعش افزود: در حال بازسازی تمام مناطق شهری هستیم و به مرحله مهمی از این بازسازی رسیدهایم. بیمارستان دولتی ۴۰۰ تختخوابی نیز بهزودی در ژانویه ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.