تیم ملی بسکتبال بانوان ترکیه با پیروزی در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی اروپا ۲۰۲۵، برای یازدهمین بار به این رقابتها راه یافت و اکنون آماده رقابت با برترینهای اروپا میشود.
این تیم با پیروزی ۶۵-۵۰ در مقابل اسلواکی در چهارمین دیدار مرحله مقدماتی گروه اف رقابتهای قهرمانی اروپا ۲۰۲۵، برای یازدهمین بار جواز حضور در این مسابقات را کسب کرد. تیم ملی ترکیه در آغاز مسابقه از اشتباهات حریف بهره برد و با شروعی خوب، در دقایق ابتدایی بازی ۱۰-۰ پیش افتاد.
در نیمه اول، با عملکرد مؤثر زیر سبد و پرتابهای سهامتیازی، فاصله امتیازی به ۱۴ رسید و ترکیه با برتری ۳۲-۱۸ به رختکن رفت. هرچند در نیمه دوم اسلواکی تلاش کرد با افزایش سرعت بازی اختلاف امتیاز را کاهش دهد، اما تیم ملی ترکیه با مدیریت بازی و حفظ فاصله، در نهایت با نتیجه ۶۵-۵۰ پیروز شد.
این پیروزی تیم ملی ترکیه را با ۴ پیروزی از ۴ بازی در صدر گروه اف قرار داد. پیشازاین، ترکیه در مرحله مقدماتی اسلواکی را ۷۵-۴۰، ایسلند را ۷۲-۶۵ و رومانی را ۱۰۱-۵۴ شکست داده بود. این تیم اکنون به رقابتهای قهرمانی اروپا ۲۰۲۵ میرود و امیدوار است در این دوره از مسابقات به موفقیتهای بیشتری دست یابد.