در نیمه اول، با عملکرد مؤثر زیر سبد و پرتاب‌های سه‌امتیازی، فاصله امتیازی به ۱۴ رسید و ترکیه با برتری ۳۲-۱۸ به رختکن رفت. هرچند در نیمه دوم اسلواکی تلاش کرد با افزایش سرعت بازی اختلاف امتیاز را کاهش دهد، اما تیم ملی ترکیه با مدیریت بازی و حفظ فاصله، در نهایت با نتیجه ۶۵-۵۰ پیروز شد.

این پیروزی تیم ملی ترکیه را با ۴ پیروزی از ۴ بازی در صدر گروه اف قرار داد. پیش‌ازاین، ترکیه در مرحله مقدماتی اسلواکی را ۷۵-۴۰، ایسلند را ۷۲-۶۵ و رومانی را ۱۰۱-۵۴ شکست داده بود. این تیم اکنون به رقابت‌های قهرمانی اروپا ۲۰۲۵ می‌رود و امیدوار است در این دوره از مسابقات به موفقیت‌های بیشتری دست یابد.