ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در یک برنامه تلویزیونی در تاریخ سه‌شنبه ۲۲ اکتبر، از برگزاری مانور نظامی هسته‌ای خبر داد و گفت: باتوجه‌به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و ظهور تهدیدات جدید، داشتن نیروهای استراتژیک مدرن و آماده، اهمیت زیادی دارد.

در این برنامه، آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، هدف این عملیات تمرینی را اجرای یک حمله هسته‌ای گسترده توسط نیروهای تهاجمی استراتژیک در پاسخ به یک حمله هسته‌ای از سوی دشمن عنوان کرد.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، در مانور نظامی «تریاد»، یک موشک بالستیک قاره‌پیما از نوع یارس از پایگاه فضایی پلستسک در شمال‌غربی روسیه به سمت کامچاتکا، شبه‌جزیره‌ای در شرق این کشور، پرتاب شد. همچنین، موشک‌های بالستیک سینوا و بولاوا از زیردریایی‌های ارتش و موشک‌های کروز از بمب‌افکن‌های استراتژیک شلیک شدند.