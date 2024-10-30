سیاست
مانور نظامی روسیه برای شبیه‌سازی واکنش هسته‌ای
مانور نظامی «تریاد» به منظور آمادگی نیروهای نظامی روسیه برای شبیه‌سازی یک حمله تلافی‌جویانه هسته‌ای در برابر حمله احتمالی هسته‌ای، با پرتاب موشک‌هایی از زمین، دریا و هوا برگزار شد.
پایگاه پلستسک، پرتاب موشک بالستیک قاره پیما یارس /عکس: Reuters
30 اکتبر 2024

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در یک برنامه تلویزیونی در تاریخ سه‌شنبه ۲۲ اکتبر، از برگزاری مانور نظامی هسته‌ای خبر داد و گفت: باتوجه‌به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و ظهور تهدیدات جدید، داشتن نیروهای استراتژیک مدرن و آماده، اهمیت زیادی دارد.

در این برنامه، آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، هدف این عملیات تمرینی را اجرای یک حمله هسته‌ای گسترده توسط نیروهای تهاجمی استراتژیک در پاسخ به یک حمله هسته‌ای از سوی دشمن عنوان کرد.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، در مانور نظامی «تریاد»، یک موشک بالستیک قاره‌پیما از نوع یارس از پایگاه فضایی پلستسک در شمال‌غربی روسیه به سمت کامچاتکا، شبه‌جزیره‌ای در شرق این کشور، پرتاب شد. همچنین، موشک‌های بالستیک سینوا و بولاوا از زیردریایی‌های ارتش و موشک‌های کروز از بمب‌افکن‌های استراتژیک شلیک شدند.

در هفته‌های اخیر، روسیه هشدارهای شدیدی به ایالات متحده و متحدانش درباره تصمیم ارسال موشک‌های دوربرد به کی‌یف ارسال کرده و از پاسخ سریع مسکو در صورت تحقق این امر سخن گفته است. این عملیات تمرینی در شرایطی انجام می‌شود که جنگ روسیه و اوکراین به لحظات حساسی رسیده و تنش‌های بین روسیه و غرب در اوج خود قرار دارد.

از سوی دیگر، حضور نیروهای کره شمالی در جبهه‌های روسیه علیه اوکراین به محل تنش جدیدی تبدیل شده است. روز دوشنبه، ۲۱ اکتبر، ناتو اعلام کرد که کره شمالی نیروهایی به غرب روسیه فرستاده است؛ ادعایی که مسکو آن را تکذیب نکرده و پوتین در سخنان خود تأکید کرد که اجرای پیمان همکاری با پیونگ‌یانگ، مسئله‌ای داخلی برای روسیه است.

پوتین همچنین با تأکید بر اینکه روسیه استفاده از تسلیحات هسته‌ای را به‌عنوان آخرین گزینه برای تضمین امنیت خود می‌بیند، گفت: زرادخانه هسته‌ای روسیه همچنان ضامن قابل‌اعتماد حاکمیت و امنیت کشور است.

