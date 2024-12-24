جمهوری ترکیه که در چارچوب طرح «حرکت ملی فناوری»، مطالعات فناوری فضایی و ماهواره‌ای خود را پیش می‌برد، در سال جاری پروژه‌های مهمی مانند اولین مأموریت فضایی فضانورد ترک و پرتاب آخرین نسخه ماهواره ترک‌ست، ترک‌ست 6A، را به اجرا گذاشته است. این کشور به توسعه فعالیت‌ها و برندینگ خود در این حوزه ادامه خواهد داد.

در این راستا، دولت ترکیه برای پروژه‌های ماهواره‌ای که در مدار نزدیک زمین (در ارتفاع ۱۶۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتری از سطح زمین) فعالیت خواهند کرد، فراخوان حمایت از توسعه فناوری‌های ماهواره‌ای اعلام کرده و برای هر پروژه تا سقف ۷۵ میلیون لیر کمک مالی بلاعوض در نظر گرفته است.

سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در حوزه فناوری‌های ماهواره‌ای، تلاشی برای توسعه سیستم‌های ماهواره‌ای بومی و ملی، افزایش کاربردهای ارتباطات ماهواره‌ای، ایجاد سیستم‌های پرتاب ماهواره و گسترش همکاری‌های بین‌المللی اهمیت زیادی دارد. این اقدامات برای قرارگرفتن ترکیه در جمع کشورهای پیشرفته، حائز اهمیت فراوان است.

محمد فاتح کاجیر، وزیر صنعت و تکنولوژی ترکیه دراین‌خصوص اعلام کرد: با فراخوان حمایت مالی برای توسعه فناوری ماهواره‌ای، در حال بهبود توانایی‌های خود در این حوزه هستیم.

حوزه‌های تحت پوشش طرح

این طرح در درجه اول شامل حمایت از توسعه فناوری‌های ماهواره‌ای و سیستم‌های زیربنایی مهم است که امکان ارتباط با دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT) را در مناطق فاقد امکانات ارتباطی فراهم می‌کند.

در این راستا، پروژه‌های ارائه‌شده پیش از ورود به رقابت در مراحل طراحی، تولید نمونه اولیه، تست، تأیید، پرتاب و راه‌اندازی فناوری‌های مهم و زیرسامانه‌های موردنیاز، از حمایت مالی برخوردار خواهند شد. این پروژه‌ها همچنین بر توسعه کاربردهای مبتنی بر ماهواره، مانند اینترنت اشیا، پایش زمین، تعیین موقعیت جغرافیایی و ارتباطات مخابراتی با پهنای باند بالا در بخش‌های فضایی، زمینی و کاربران معمولی تمرکز خواهند داشت.

این حمایت‌ها با هدف گسترش نوآوری‌های جدید در حوزه تکنولوژی ماهواره‌ای، کاربردهای صنعتی مختلف، ایجاد منافع اقتصادی، شکل‌گیری برندهای جدید در زمینه توسعه ماهواره، افزایش رقابت‌پذیری در کاربردهای ماهواره‌ای و فضایی، ترویج و صادرات محصولات و خدمات با فناوری پیشرفته در داخل کشور، تقویت پژوهش و توسعه (R&D) مرتبط با این بخش، توسعه فناوری‌های بومی و ملی، فراهم‌کردن دسترسی به مناطق فاقد امکانات ارتباطی، ارتقای منابع انسانی و اکوسیستم مرتبط، افزایش تبادل دانش و تجربه و همچنین توسعه فناوری‌های جدید برای مقابله با تغییرات اقلیمی و اثرات آن به‌منظور تحقق فعالیت‌های پایدار اجتماعی و اقتصادی انجام می‌شود.