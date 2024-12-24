جمهوری ترکیه که در چارچوب طرح «حرکت ملی فناوری»، مطالعات فناوری فضایی و ماهوارهای خود را پیش میبرد، در سال جاری پروژههای مهمی مانند اولین مأموریت فضایی فضانورد ترک و پرتاب آخرین نسخه ماهواره ترکست، ترکست 6A، را به اجرا گذاشته است. این کشور به توسعه فعالیتها و برندینگ خود در این حوزه ادامه خواهد داد.
در این راستا، دولت ترکیه برای پروژههای ماهوارهای که در مدار نزدیک زمین (در ارتفاع ۱۶۰ تا ۲۰۰۰ کیلومتری از سطح زمین) فعالیت خواهند کرد، فراخوان حمایت از توسعه فناوریهای ماهوارهای اعلام کرده و برای هر پروژه تا سقف ۷۵ میلیون لیر کمک مالی بلاعوض در نظر گرفته است.
سرمایهگذاریهای ترکیه در حوزه فناوریهای ماهوارهای، تلاشی برای توسعه سیستمهای ماهوارهای بومی و ملی، افزایش کاربردهای ارتباطات ماهوارهای، ایجاد سیستمهای پرتاب ماهواره و گسترش همکاریهای بینالمللی اهمیت زیادی دارد. این اقدامات برای قرارگرفتن ترکیه در جمع کشورهای پیشرفته، حائز اهمیت فراوان است.
محمد فاتح کاجیر، وزیر صنعت و تکنولوژی ترکیه دراینخصوص اعلام کرد: با فراخوان حمایت مالی برای توسعه فناوری ماهوارهای، در حال بهبود تواناییهای خود در این حوزه هستیم.
حوزههای تحت پوشش طرح
این طرح در درجه اول شامل حمایت از توسعه فناوریهای ماهوارهای و سیستمهای زیربنایی مهم است که امکان ارتباط با دستگاههای اینترنت اشیا (IoT) را در مناطق فاقد امکانات ارتباطی فراهم میکند.
در این راستا، پروژههای ارائهشده پیش از ورود به رقابت در مراحل طراحی، تولید نمونه اولیه، تست، تأیید، پرتاب و راهاندازی فناوریهای مهم و زیرسامانههای موردنیاز، از حمایت مالی برخوردار خواهند شد. این پروژهها همچنین بر توسعه کاربردهای مبتنی بر ماهواره، مانند اینترنت اشیا، پایش زمین، تعیین موقعیت جغرافیایی و ارتباطات مخابراتی با پهنای باند بالا در بخشهای فضایی، زمینی و کاربران معمولی تمرکز خواهند داشت.
این حمایتها با هدف گسترش نوآوریهای جدید در حوزه تکنولوژی ماهوارهای، کاربردهای صنعتی مختلف، ایجاد منافع اقتصادی، شکلگیری برندهای جدید در زمینه توسعه ماهواره، افزایش رقابتپذیری در کاربردهای ماهوارهای و فضایی، ترویج و صادرات محصولات و خدمات با فناوری پیشرفته در داخل کشور، تقویت پژوهش و توسعه (R&D) مرتبط با این بخش، توسعه فناوریهای بومی و ملی، فراهمکردن دسترسی به مناطق فاقد امکانات ارتباطی، ارتقای منابع انسانی و اکوسیستم مرتبط، افزایش تبادل دانش و تجربه و همچنین توسعه فناوریهای جدید برای مقابله با تغییرات اقلیمی و اثرات آن بهمنظور تحقق فعالیتهای پایدار اجتماعی و اقتصادی انجام میشود.
شرایط و مراحل ثبتنام در فراخوان حمایت از پروژههای ماهوارهای ترکیه
برای ثبتنام در این طرح، حداقل دو طرف حقیقی یا حقوقی باید در پروژه ارائهشده سهیم باشند. یکی از طرفین متقاضی باید تجربه کار در حوزه تعیین کاربرد محصولات و معیارهای فنی آن، و دیگری باید در توسعه سیستمهای ماهوارهای و زمینی تخصص داشته باشد.
ماهوارههای تعریفشده باید در کلاس ماهوارههای کوچک قرار داشته و وزنی کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم داشته باشند. این ماهوارهها باید متناسب با حوزه کاربردی تعیینشده در پروژه طراحی شوند و در چارچوب پروژه، توسعه حداقل سه فناوری یا مؤلفه حیاتی در نظر گرفته شود.
پروسه طراحی و ساخت باید مطابق با استانداردهای بینالمللی کیفیت و ایمنی، و همچنین قوانین و مقررات ملی و بینالمللی مرتبط با ماهوارهها مانند قوانین اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) و نهاد استانداردهای مخابراتی اروپا (ETSI) باشد.
پلتفرم کلی ماهواره نیز باید از استانداردهای توسعهیافته توسط نهادهایی مانند آژانس فضایی اروپا (ESA) (مجموعه استانداردهای ECSS) و سایر نهادهای بینالمللی معتبر پیروی کند.
در چارچوب این فراخوان، برای هر یک از اقلام موردنیاز در پروژه، ۵۰ درصد حمایت مالی بلاعوض ارائه خواهد شد. مجموع مبالغ حمایتی که برای هر پروژه توسط وزارتخانه تأمین میشود، از ۷۵ میلیون لیر بیشتر نخواهد بود.
زمان اجرای پروژه از تاریخ شروع که در قرارداد قید میشود، حداکثر ۴۸ ماه خواهد بود. درخواستها برای بررسی و تأیید پروژهها باید تا تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ ارسال شوند.