گزارش کمیته توسعه بین‌المللی پارلمان بریتانیا که روز جمعه، ۱۷ ژانویه، منتشر شد، درباره وضعیت انسانی در غزه، تحولات در کرانه باختری و فلسطینیان آواره تأکید کرده و از دولت بریتانیا خواسته است تا دولت فلسطین را به رسمیت شناخته و شرایط لازم و یک جدول زمانی برای اقدامات برنامه‌ریزی شده تعیین کند.

در این گزارش آمده است که جنگ اسرائیل علیه غزه منجر به تلفات سنگین غیرنظامیان و ویرانی زیرساخت‌های غیرنظامی این منطقه شده است. همچنین اشاره شده که تصمیمات دادگاه‌های بین‌المللی بر خطر نقض قوانین بین‌المللی در غزه تأکید دارد. گزارش تأکید می‌کند که این خطر وجود دارد که اسرائیل در غزه ممکن است نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و به اتهام نسل‌کشی منجر شود.