ترکیه
رئیس‌جمهور اردوغان: سازمان همکاری شانگهای جایگاهی ویژه در نظام بین‌الملل دارد
رئیس‌جمهور اردوغان، سازمان همکاری شانگهای را در میان نهادهای منطقه‌ای و جهانی دارای جایگاهی ویژه خواند و بر اهمیت تقویت همکاری‌های چندجانبه و نقش سازمان ملل در حل مشکلات جهانی تأکید کرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی جریان سخنرانی در نشست «سازمان همکاری شانگهای پلاس» / عکس: AA
1 سپتامبر 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در نشست بیست‌وپنجمین اجلاس شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در تیانجین چین برگزار شد، سازمان همکاری شانگهای را در میان نهادهای منطقه‌ای و جهانی دارای جایگاهی ویژه خواند.

وی در سخنرانی خود با اشاره به «ابتکار مجدد آسیا» و توسعه روابط ترکیه با کشورهای آسیایی اظهار داشت که در شرایطی که پیش‌بینی‌پذیری جهانی کاهش یافته و چالش‌ها افزایش یافته است، اصول «روحیه شانگهای» بسیار ارزشمند هستند.

 وی افزود که حل مسائل جهانی تنها از طریق همکاری و تقویت تلاش‌های مشترک چندجانبه ممکن است و سیستم چندجانبه با محوریت سازمان ملل باید اصلاح شود تا بتواند مأموریت‌های خود را به‌درستی انجام دهد.

اردوغان خاطرنشان کرد که حتی با تلاش‌های آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل این نهاد نتوانسته است به‌طور کامل در مهار ظلم‌ها در خاورمیانه و حفظ نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد موفق عمل کند.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه سخنانش ضمن انتقاد شدید از ناکامی جامعه بین‌المللی در جلوگیری از کشته شدن بیش از ۶۳ هزار غیرنظامی در غزه، تأکید کرد که اگر جامعه بین‌المللی نتواند از قتل بیش از ۶۳ هزار غیرنظامی در غزه از جمله تعداد زیادی کودک، زن و سالمند جلوگیری کند و نگذارد کودکان بی‌گناه از گرسنگی بمیرند، همه ما موظفیم سرمان را میان دو دست خود بگیریم و عمیقاً بیندیشیم.

وی همچنین اظهار داشت که هیچ توجیهی برای ناکامی ۲۳ ماهه در جلوگیری از این وحشیگری وجود ندارد و از کسانی که صدای مردم فلسطین از جمله غزه و کرانه باختری هستند قدردانی نمود و بر مسئولیت همگان در تبدیل سازمان ملل به سکویی برای عدالت جهانی فلسطینیان تأکید کرد.

رئیس‌جمهور اردوغان درباره سوریه اعلام کرد که دوره‌ای جدید با فرصت‌های تاریخی برای صلح و ثبات منطقه‌ای آغاز شده و حمایت ترکیه از بازسازی سوریه با حفظ تمامیت ارضی و وحدت سیاسی این کشور به نفع کل منطقه خواهد بود.

وی افزود ترکیه همچنان مقابل هر گونه اقدام تهدیدکننده امنیت و تمامیت ارضی سوریه خواهد ایستاد و اقدامات اخیر در قفقاز جنوبی و آسیای میانه را مثبت ارزیابی کرده و ابراز امیدواری نمود که این اقدامات به توسعه روابط انسانی، اقتصادی و تجاری و همچنین بازگشایی مسیرهای حمل‌ونقل و ارتباطی کمک کند.

رئیس‌جمهور ترکیه علاوه بر این درباره همکاری‌های انرژی و پروژه‌های زیرساختی تأکید کرد که توسعه این همکاری‌ها از نظر ثبات جهانی، رشد اقتصادی، امنیت عرضه انرژی و توسعه پایدار اهمیت حیاتی دارد.

وی همچنین یادآور شد که موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه در مرکز آسیا، اروپا و خاورمیانه به حفظ جریان ایمن و بدون وقفه حمل‌ونقل و ارتباطات کمک می‌کند.

اردوغان در ادامه اظهار داشت: از یک سو با ابتکار «کریدور میانی شرق-غرب از طریق خزر» هدف احیای جاده ابریشم تاریخی را دنبال می‌کنیم و از سوی دیگر برای هماهنگ‌سازی این ابتکار با «ابتکار کمربند و جاده» تلاش‌های خود را ادامه می‌دهیم.

وی افزود: همچنین با پروژه «راه توسعه» که در مسیر شمال-جنوب شرقی اجرا کرده‌ایم، قصد داریم پهنه گسترده‌ای را به یکدیگر متصل کنیم.

رئیس‌جمهور اردوغان در پایان تأکید کرد که دیدگاه ترکیه بر حل مشکلات بر اساس احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها از طریق گفت‌وگو، دیپلماسی و همکاری استوار است.

رئیس‌جمهور ترکیه اظهار داشت که ترکیه به دنبال جهانی است که توسعه اقتصادی، تجارت و رفاه جوامع را در اولویت قرار دهد.

 وی در آخر ابراز امیدواری کرد که همکاری ترکیه با سازمان همکاری شانگهای تقویت شود.

