رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در نشست بیست‌وپنجمین اجلاس شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در تیانجین چین برگزار شد، سازمان همکاری شانگهای را در میان نهادهای منطقه‌ای و جهانی دارای جایگاهی ویژه خواند.

وی در سخنرانی خود با اشاره به «ابتکار مجدد آسیا» و توسعه روابط ترکیه با کشورهای آسیایی اظهار داشت که در شرایطی که پیش‌بینی‌پذیری جهانی کاهش یافته و چالش‌ها افزایش یافته است، اصول «روحیه شانگهای» بسیار ارزشمند هستند.

وی افزود که حل مسائل جهانی تنها از طریق همکاری و تقویت تلاش‌های مشترک چندجانبه ممکن است و سیستم چندجانبه با محوریت سازمان ملل باید اصلاح شود تا بتواند مأموریت‌های خود را به‌درستی انجام دهد.

اردوغان خاطرنشان کرد که حتی با تلاش‌های آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل این نهاد نتوانسته است به‌طور کامل در مهار ظلم‌ها در خاورمیانه و حفظ نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد موفق عمل کند.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه سخنانش ضمن انتقاد شدید از ناکامی جامعه بین‌المللی در جلوگیری از کشته شدن بیش از ۶۳ هزار غیرنظامی در غزه، تأکید کرد که اگر جامعه بین‌المللی نتواند از قتل بیش از ۶۳ هزار غیرنظامی در غزه از جمله تعداد زیادی کودک، زن و سالمند جلوگیری کند و نگذارد کودکان بی‌گناه از گرسنگی بمیرند، همه ما موظفیم سرمان را میان دو دست خود بگیریم و عمیقاً بیندیشیم.

وی همچنین اظهار داشت که هیچ توجیهی برای ناکامی ۲۳ ماهه در جلوگیری از این وحشیگری وجود ندارد و از کسانی که صدای مردم فلسطین از جمله غزه و کرانه باختری هستند قدردانی نمود و بر مسئولیت همگان در تبدیل سازمان ملل به سکویی برای عدالت جهانی فلسطینیان تأکید کرد.

رئیس‌جمهور اردوغان درباره سوریه اعلام کرد که دوره‌ای جدید با فرصت‌های تاریخی برای صلح و ثبات منطقه‌ای آغاز شده و حمایت ترکیه از بازسازی سوریه با حفظ تمامیت ارضی و وحدت سیاسی این کشور به نفع کل منطقه خواهد بود.

وی افزود ترکیه همچنان مقابل هر گونه اقدام تهدیدکننده امنیت و تمامیت ارضی سوریه خواهد ایستاد و اقدامات اخیر در قفقاز جنوبی و آسیای میانه را مثبت ارزیابی کرده و ابراز امیدواری نمود که این اقدامات به توسعه روابط انسانی، اقتصادی و تجاری و همچنین بازگشایی مسیرهای حمل‌ونقل و ارتباطی کمک کند.