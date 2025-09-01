اردوغان و پزشکیان همچنین درخصوص آخرین وضعیت سوریه، حملات اسرائیل به غزه و روند صلح در قفقاز جنوبی تبادل نظر کردند.

این دیدار در شهر تیانجین چین برگزار شد و هیئت ترکیه‌ای شامل وزیر امور خارجه، وزیر انرژی و منابع طبیعی، وزیر دارایی و خزانه‌داری، وزیر دفاع ملی، وزیر صنعت و فناوری، وزیر بازرگانی و رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری بود.