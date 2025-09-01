ترکیه
رئیس‌جمهور اردوغان: ترکیه پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران را مفید می‌داند
رئیس‌جمهور ترکیه در دیدار با همتای ایرانی خود در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای بر حمایت آنکارا از مذاکرات هسته‌ای تهران تأکید کرد و همکاری‌های دوجانبه را به نفع طرفین دانست.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با مسعود پزشکیان همتای ایرانی خود / عکس: AA
1 سپتامبر 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه بیست‌وپنجمین اجلاس شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران دیدار کرد.

اردوغان در این دیدار تأکید کرد که ترکیه منافع زیادی در پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران می‌بیند و حمایت مستمر خود را از تهران در این زمینه اعلام نمود.

به گزارش مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، محورهای این دیدار شامل روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و جهانی بود.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به همکاری‌های گسترده آنکارا و تهران به‌ویژه در حوزه انرژی، تأکید کرد که این همکاری‌ها منافع متقابل دو کشور را تأمین می‌کند.

اردوغان و پزشکیان همچنین درخصوص آخرین وضعیت سوریه، حملات اسرائیل به غزه و روند صلح در قفقاز جنوبی تبادل نظر کردند.

این دیدار در شهر تیانجین چین برگزار شد و هیئت ترکیه‌ای شامل وزیر امور خارجه، وزیر انرژی و منابع طبیعی، وزیر دارایی و خزانه‌داری، وزیر دفاع ملی، وزیر صنعت و فناوری، وزیر بازرگانی و رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری بود.

