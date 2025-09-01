رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه ۱ سپتامبر در جریان سفر خود به چین برای شرکت در بیست‌وپنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

اردوغان در این دیدار تأکید نمود که روابط ترکیه و روسیه بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک ادامه دارد و روح همکاری گذشته در حوزه‌های تجارت، گردشگری، سرمایه‌گذاری و انرژی همچنان حفظ شده است.

وی همچنین بر ادامه تلاش‌های ترکیه برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در جنگ اوکراین تأکید کرد و گفت که معتقد است مذاکرات استانبول به روند صلح کمک می‌کند.

اردوغان ضمن اشاره به تحولات قفقاز ابراز امیدواری کرد که مذاکرات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به صلح پایدار منتهی شود و افزود که ثبات بلندمدت در قفقاز به نفع مشترک ترکیه و روسیه خواهد بود.