دیدار اردوغان و پوتین در چین؛ تأکید بر روابط دوجانبه، صلح در اوکراین و ثبات در قفقاز
رئیس‌جمهور ترکیه با همتای روس خود در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در چین درباره روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و جهانی به گفت‌وگو پرداختند و بر ادامه همکاری و تلاش‌ها برای صلح و ثبات تأکید کردند.
رئیس‌جمهور اردوغان در حاشیه بیست‌وپنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با همتای روس خود / عکس: AA
1 سپتامبر 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه ۱ سپتامبر در جریان سفر خود به چین برای شرکت در بیست‌وپنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

 اردوغان در این دیدار تأکید نمود که روابط ترکیه و روسیه بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک ادامه دارد و روح همکاری گذشته در حوزه‌های تجارت، گردشگری، سرمایه‌گذاری و انرژی همچنان حفظ شده است.

وی همچنین بر ادامه تلاش‌های ترکیه برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در جنگ اوکراین تأکید کرد و گفت که معتقد است مذاکرات استانبول به روند صلح کمک می‌کند.

اردوغان ضمن اشاره به تحولات قفقاز ابراز امیدواری کرد که مذاکرات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به صلح پایدار منتهی شود و افزود که ثبات بلندمدت در قفقاز به نفع مشترک ترکیه و روسیه خواهد بود.

در این دیدار همچنین درباره حملات اسرائیل به غزه و توسعه سوریه با حفظ تمامیت ارضی و وحدت سیاسی آن تبادل نظر شد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز در این دیدار از تلاش‌های ترکیه در مسئله اوکراین قدردانی کرد و گفت که اطمینان دارد آنکارا به ایفای نقش ویژه خود در یافتن راه‌حلی برای جنگ ادامه خواهد داد.

پوتین ضمن تأکید بر رشد همکاری‌های اقتصادی دو کشور اعلام کرد تجارت دوجانبه سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته و در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ سه درصد دیگر رشد داشته است.

وی همچنین همکاری‌های انرژی را استراتژیک خواند و به ادامه بدون وقفه انتقال گاز از طریق خطوط لوله بلو استریم و ترکیش استریم اشاره کرد. نیروگاه هسته‌ای آک‌کوی نیز به‌عنوان یک پروژه شاخص در روابط دو کشور مورد توجه قرار گرفت.

