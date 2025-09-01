1 سپتامبر 2025
رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، روز دوشنبه ۱ سپتامبر در جریان حضور خود در چین برای شرکت در بیستوپنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، نخستوزیر ارمنستان، نیکول پاشینیان، را به حضور پذیرفت.
در این دیدار، روابط ترکیه و ارمنستان در چارچوب اقداماتی که به ثبات و صلح پایدار در قفقاز جنوبی منجر میشود، مورد بررسی قرار گرفت.
اردوغان ضمن ابراز رضایت از پیشرفتهای روند صلح میان آدربایجان و ارمنستان تأکید کرد که ترکیه به حمایت از این روند ادامه خواهد داد.
همچنین، رئیسجمهور اردوغان اعلام کرد که در این دیدار گامهای مرتبط با افزایش همکاری میان ترکیه و ارمنستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
مطالب پیشنهادی
در این دیدار، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و همتای ارمنی وی، آرات میرزیویان نیز حضور داشتند.
مرتبطTRT Global - ترکیه و پاکستان به همکاری علیه سیاست نسلکشی اسرائیل در غزه ادامه میدهند