ترکیه
1 دقیقه خواندن
رئیس‌جمهور اردوغان، نخست‌وزیر ارمنستان را در چین به حضور پذیرفت
رئیس‌جمهور اردوغان در جریان حضور خود در چین برای شرکت در بیست‌وپنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، نخست‌وزیر ارمنستان را به حضور پذیرفت.
رئیس‌جمهور اردوغان، نخست‌وزیر ارمنستان را در چین به حضور پذیرفت
رئیس‌جمهور اردوغان در حاشیه بیست‌وپنجمین اجلاس شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با نخست‌وزیر ارمنستان / عکس: AA
1 سپتامبر 2025

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، روز دوشنبه ۱ سپتامبر در جریان حضور خود در چین برای شرکت در بیست‌وپنجمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، نخست‌وزیر ارمنستان، نیکول پاشینیان، را به حضور پذیرفت.

در این دیدار، روابط ترکیه و ارمنستان در چارچوب اقداماتی که به ثبات و صلح پایدار در قفقاز جنوبی منجر می‌شود، مورد بررسی قرار گرفت.

اردوغان ضمن ابراز رضایت از پیشرفت‌های روند صلح میان آدربایجان و ارمنستان تأکید کرد که ترکیه به حمایت از این روند ادامه خواهد داد.

همچنین، رئیس‌جمهور اردوغان اعلام کرد که در این دیدار گام‌های مرتبط با افزایش همکاری میان ترکیه و ارمنستان مورد ارزیابی قرار گرفت.

مطالب پیشنهادی

در این دیدار، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و همتای ارمنی وی، آرات میرزیویان نیز حضور داشتند.

مرتبطTRT Global - ترکیه و پاکستان به همکاری علیه سیاست نسل‌کشی اسرائیل در غزه ادامه می‌دهند

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us