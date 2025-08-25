منطقه‌
2 دقیقه خواندن
عضو کمیسیون امنیت مجلس ایران: با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، خروج از ان‌‌پی‌تی قطعی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تأکید کرد در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی، ایران گزینه خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بدون تردید دنبال خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت مجلس ایران: با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، خروج از ان‌‌پی‌تی قطعی است
صحن مجلس ایران / عکس: Reuters
25 اوت 2025

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تأکید کرد در صورت اقدام کشورهای اروپایی به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ایران گزینه خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌‌پی‌تی) را به‌صورت جدی دنبال خواهد کرد.

اسماعیل کوثری اظهار داشت: واقعیت این است که سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک، در همان دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ کارایی خود را از دست داد. آمریکا در همان زمان به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و توافقی که با عنوان برجام شناخته می‌شد، عملاً بی‌اعتبار شد. اروپایی‌ها نیز که تعهداتی داشتند، هیچ‌گاه به آن عمل نکردند.

مرتبطTRT Global - چه آینده‌ای در انتظار مکانیسم ماشه است؟
مطالب پیشنهادی

کوثری اظهار داشت: اگر اروپایی‌ها بخواهند بار دیگر از سازوکار بی‌خاصیت مکانیسم ماشه استفاده کنند، ایران نیز گزینه‌های متعددی روی میز دارد. یکی از مهم‌ترین این گزینه‌ها خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌‌پی‌تی) است. تصمیم‌گیری دراین‌باره بر اساس مصالح و منافع ملی انجام خواهد شد، اما اگر منافع ملت ایران ایجاب کند، بدون تردید از ان‌تی‌پی خارج خواهیم شد.

وی تأکید کرد: ما هیچ‌گاه از قانون عدول نکرده‌ایم و برجام شاهدی بر این مدعا است، اما اگر طرف مقابل بخواهد به‌طور غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران اقدام کند، ما نیز متناسب با آن واکنش نشان می‌دهیم. خروج ازان‌‌پی‌تییکی از گزینه‌های جدی و قطعی در صورت عملیاتی شدن ماشه خواهد بود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us