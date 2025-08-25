اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تأکید کرد در صورت اقدام کشورهای اروپایی به فعالسازی مکانیسم ماشه، ایران گزینه خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را بهصورت جدی دنبال خواهد کرد.
اسماعیل کوثری اظهار داشت: واقعیت این است که سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک، در همان دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ کارایی خود را از دست داد. آمریکا در همان زمان بهطور یکجانبه از برجام خارج شد و توافقی که با عنوان برجام شناخته میشد، عملاً بیاعتبار شد. اروپاییها نیز که تعهداتی داشتند، هیچگاه به آن عمل نکردند.
کوثری اظهار داشت: اگر اروپاییها بخواهند بار دیگر از سازوکار بیخاصیت مکانیسم ماشه استفاده کنند، ایران نیز گزینههای متعددی روی میز دارد. یکی از مهمترین این گزینهها خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) است. تصمیمگیری دراینباره بر اساس مصالح و منافع ملی انجام خواهد شد، اما اگر منافع ملت ایران ایجاب کند، بدون تردید از انتیپی خارج خواهیم شد.
وی تأکید کرد: ما هیچگاه از قانون عدول نکردهایم و برجام شاهدی بر این مدعا است، اما اگر طرف مقابل بخواهد بهطور غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران اقدام کند، ما نیز متناسب با آن واکنش نشان میدهیم. خروج ازانپیتییکی از گزینههای جدی و قطعی در صورت عملیاتی شدن ماشه خواهد بود.