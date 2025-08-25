اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تأکید کرد در صورت اقدام کشورهای اروپایی به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ایران گزینه خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌‌پی‌تی) را به‌صورت جدی دنبال خواهد کرد.

اسماعیل کوثری اظهار داشت: واقعیت این است که سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک، در همان دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ کارایی خود را از دست داد. آمریکا در همان زمان به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و توافقی که با عنوان برجام شناخته می‌شد، عملاً بی‌اعتبار شد. اروپایی‌ها نیز که تعهداتی داشتند، هیچ‌گاه به آن عمل نکردند.