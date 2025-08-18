مکانیسم ماشه که در ادبیات دیپلماتیک با اصطلاح اسنپ بک (Snapback Mechanism) شناخته می‌شود، یکی از بندهای اساسی توافق هسته‌ای ایران (برجام) است. این سازوکار به طرف‌های مشارکت‌کننده در توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را بدون نیاز به اجماع مجدد و بدون امکان وتوی سایر اعضا، بازگردانند.

در واقع، این بند به‌عنوان نوعی تضمین برای کشورهای غربی گنجانده شد تا مطمئن شوند در صورت کاهش یا توقف پایبندی ایران به تعهدات، روند احیای تحریم‌ها سریع، خودکار و قطعی خواهد بود. مکانیسم ماشه در ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و نیز بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام به‌صراحت آمده و که همواره به‌عنوان نقطه اختلاف جدی میان ایران و برخی طرف‌های مقابل مطرح بود.

پس از سال‌ها مذاکرات فشرده میان ایران و گروه ۱+۵، توافق برجام در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ نهایی و چند روز بعد طی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأیید شد. این قطعنامه نه‌تنها تحریم‌های شش‌گانه پیشین علیه ایران را لغو کرد، بلکه چارچوبی حقوقی برای تعلیق یا بازگرداندن آن‌ها نیز ایجاد نمود.

بر اساس این مکانیسم، اگر یکی از طرف‌های مشارکت‌کننده در برجام ایران را به «عدم پایبندی اساسی» متهم کند، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. از آن لحظه، یک بازه ۳۰ روزه آغاز می‌شود. در این مدت، شورای امنیت باید درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها تصمیم‌گیری کند. اگر قطعنامه‌ای برای تداوم تعلیق صادر نشود ـ که هر عضو دائم شورا می‌تواند آن را وتو کند ـ تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازمی‌گردند.

اهمیت این سازوکار در آن است که بازگرداندن تحریم‌ها نیازی به رأی مثبت ندارد، بلکه کافی است هیچ تصمیمی برای ادامه تعلیق گرفته نشود. همین ویژگی، ابتکار عمل را در دست کشور شاکی قرار داده و عملاً حق وتوی سنتی اعضای دائم را بی‌اثر می‌سازد. اعتبار این بند نیز محدود به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ است و پس از آن به پایان می‌رسد.

با روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده به طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده خود علیه ایران را بازگرداند. دو سال بعد، دولت ترامپ کوشید با استناد به قطعنامه ۲۲۳۱، مکانیسم ماشه را فعال کند. اما اکثر اعضای شورای امنیت این اقدام را فاقد مبنای حقوقی دانستند، زیرا واشنگتن دیگر به‌عنوان عضو مشارکت‌کننده در برجام شناخته نمی‌شد.

روسیه و چین با این اقدام مخالفت کردند و سه کشور اروپایی نیز حاضر به همراهی با آمریکا نشدند. از نگاه ایران، این تلاش نشان داد که اعتبار حقوقی مکانیسم ماشه هم می‌تواند محل مناقشه باشد. تهران در واکنش اعلام کرد در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود خواهد کرد و حتی احتمال خروج از پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را مطرح کرد.

شمارش معکوس برای انقضا یا اجرای مکانیسم ماشه

اکنون در سال ۲۰۲۵، این مکانیسم در آستانه پایان اعتبار خود قرار گرفته است. سه کشور اروپایی اعلام کرده‌اند اگر ایران انعطاف بیشتری در مسیر بازگشت به تعهدات یا پذیرش توافقی تازه نشان ندهد، آماده‌اند مکانیسم ماشه را فعال کنند.

مذاکراتی نیز در شهر استانبول ترکیه میان ایران و نمایندگان اروپا برگزار شده است که نشانه‌ای از باقی‌ماندن روزنه‌های دیپلماتیک است. بااین‌حال، گزینه‌های پیش روی طرفین محدود و زمان اندک است. اگر ماشه فعال شود، همه قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت دوباره اجرایی خواهد شد. اما اگر تا تاریخ انقضا اقدامی صورت نگیرد، این ابزار حقوقی به تاریخ خواهد پیوست و برجام رسماً وارد مرحله‌ای جدید می‌شود.

به گفته کارشناسان، مکانیسم ماشه امروز در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است. این سازوکار یا می‌تواند به آخرین اهرم فشار غرب علیه ایران بدل شود، یا با پایان‌یافتن اعتبارش، نمونه‌ای نادر از ابزارهای ناکام دیپلماسی بین‌المللی تلقی خواهد شد.

در هر دو حالت، تأثیر آن بر آینده روابط ایران با جهان و نیز بر معادلات امنیتی منطقه غیرقابل انکار است. کشورهای منطقه با نگرانی تحولات را دنبال می‌کنند؛ زیرا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند بر اقتصاد منطقه‌ای و مسیرهای تجاری نیز اثرگذار باشد.

مکانیسم ماشه از ابتدای شکل‌گیری برجام تا امروز همواره به‌عنوان یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز مطرح بوده است. از یک‌سو، برای غرب اطمینان‌بخش‌ترین تضمین در برابر نقض تعهدات ایران محسوب می‌شود و از سوی دیگر، از نگاه تهران ابزاری ناعادلانه و خلاف روح همکاری تلقی می‌گردد.

اکنون که تنها چند ماه تا پایان اعتبار این مکانیسم باقی مانده، پرسش اصلی این است که آیا اروپا و دیگر طرف‌های برجام در مسیر فعال‌سازی آن گام برمی‌دارند یا ترجیح می‌دهند از فرصت‌های باقی‌مانده برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک استفاده کنند. پاسخ به این پرسش نه‌تنها آینده برجام، بلکه معادلات ژئوپلیتیک و امنیتی خاورمیانه را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

دکتر مصطفی جانر، عضو هیئت‌علمی انستیتوی مطالعات خاورمیانه دانشگاه ساکاریا، در گفت‌وگو با تی‌آرتی فارسی، تأکید می‌کند که برخلاف تصور عمومی، نقش روسیه و چین در جلوگیری از فعال‌شدن مکانیسم ماشه بسیار محدود است. به گفته وی این دو کشور اگرچه در شورای امنیت سازمان ملل حق وتو دارند و در بسیاری از مقاطع از مواضع ایران حمایت کرده‌اند، اما در موضوع مکانیسم ماشه هیچ ابزار عملی برای جلوگیری از اجرای آن ندارند. به‌محض آنکه سه کشور اروپایی ـ فرانسه، بریتانیا و آلمان ـ تصمیم بگیرند ماشه را فعال کنند، تحریم‌های شورای امنیت که پیش از سال ۲۰۱۵ علیه ایران وضع شده بود، دوباره بازخواهد گشت و روسیه و چین نمی‌توانند مانع آن شوند.

به اعتقاد جانر، پس از چنین اقدامی، بعید است مسکو و پکن درگیر تلاش‌های دیپلماتیک برای مقابله با تصمیم اروپا شوند. او توضیح می‌دهد که این روند می‌تواند عملاً به قطع کامل روابط میان ایران و غرب بینجامد یا حداقل هرگونه سازوکار دیپلماتیک را برای مدت طولانی مسدود کند.