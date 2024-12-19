محمد، پنج و نیم ماه در یکی از زندان‌های رژیم اسد اسیر بود و در این بازه زمانی حدود ۴۰ کیلوگرم وزن کم کرده بود. محمد نه تنها تحت شکنجه‌های فیزیکی قرار داشت، بلکه شکنجه‌های روانی بی‌وقفه او را آزار می‌داد و همواره تهدید به اعدام قریب‌الوقوع می‌شد.

محمد می‌گوید: لحظه‌ای می‌رسد که همه امید خود را از دست می‌دهی. جایی رسید که فقط می‌خواستم بمیرم، منتظر بودم ببینم چه زمانی ما را اعدام می‌کنند. تقریباً خوشحال بودم، چون با مرگ، رنج من تمام می‌شد.

این زندگی سابق زندان‌های اسد، مردی لاغر اندام است که اکنون در سرمادا در نزدیکی حلب در شمال غربی سوریه زندگی می‌کند. محمد می‌گوید در زندگی‌اش، دخالتی در امور سیاسی نداشته و تنها یک تاجر ساده بوده که در کنار برادرانش تلاش می‌کرده تا زندگی خود را بگذراند. اما روزی که برای یک سفر تجاری به دمشق رفته بود، نیروهای امنیتی رژیم اسد او را دستگیر می‌کنند و پس از دستگیری به زندانی منتقل می‌شود که شبیه جهنم است.

محمد که در آغاز بازداشت خود هیچ اطلاعی از دلیل دستگیری‌اش نداشته است. محمد می‌گوید که نیروهای اطلاعاتی پس از دستگیری‌اش او را تهدید به مرگ کردند و گفتند که دیگر اثری از وی و هویت‌اش باقی نخواهد ماند. آنها به او گفته بودند که: حالا تو شماره ۳۰۰۶ هستی. او پس از چند روز شکنجه به اطلاعات نظامی سوریه منتقل شد و در آنجا وارد دنیایی تاریک و جهنمی شد.

زندانی در سلولی تنگ و بدون امکانات زندگی می‌کرد. محمد هیچ ارتباطی با جهان بیرون نداشت و تنها در انتظار مرگ بود. محمد توضیح می‌دهد که در ابتدا او را از دست‌هایش آویزان می‌کردند، در حالیکه پاهایش به زمین نمی‌رسیدند. سپس او را پایین می‌آوردند تا بتواند به زمین دست بزند، اما ضرب و شتم‌ها ادامه داشت. به او غذا نمی‌دادند و همواره او را تهدید به مرگ می‌کردند.

محمد می‌گوید: آن‌ها به من می‌گفتند باید اعتراف کنم برادرم به شورشی‌ها پیوسته است.» این در حالی است که برادرش فقط یک تاجر معمولی بود.