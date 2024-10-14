ترکیه
صنعت غذا و نوشیدنی ترکیه به ۱۲ میلیارد دلار رسید
صنعت غذا و نوشیدنی ترکیه به رشدی خیره‌کننده دست یافته و بازار آن در سال ۲۰۲۳ به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
فروشگاه مواد غذایی تحت عنوان«بازار صفر کشاورزی» برای فروش بدون واسطه / عکس: AA
14 اکتبر 2024

این صنعت با تمرکز بر نوآوری و پاسخ مناسب به تقاضای مصرف‌کنندگان در تأمین غذاهای سالم و محلی، چشم‌انداز روشنی برای آینده دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ این صنعت به ۲۲.۴ میلیارد دلار برسد.

طبق گزارش هیئت بخش خدمات انجمن مستقل صنعتگران و بازرگانان ترکیه (MÜSİAD) با عنوان «قرن جدید در گاسترونومی: تغییر و تحول در بخش غذا و نوشیدنی» اندازه بازار این صنعت در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسید.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند که این بازار به‌طور قابل توجهی رشد خواهد کرد و تا سال ۲۰۲۶ به ۲۲.۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

رشد چشمگیر صنعت غذا و نوشیدنی ترکیه در عصر جدید

علی توتوک، رئیس هیئت بخش خدمات موسیاد با اشاره به تحولات سریع در صنعت غذا و نوشیدنی ترکیه، اظهار داشت که این تغییرات به‌ویژه پس از بحران جهانی کووید-۱۹ و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان به سمت غذاهای سالم و پایدار، شتاب گرفته است.

توتوک با بیان اینکه در دوران پس از همه‌گیری کرونا، علاقه به غذاهایی که به تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کنند، افزایش یافته است، افزود: غذاهای ارگانیک، گیاهی و محلی به‌ سرعت در حال رشد چشمگیری هستند. مصرف‌کنندگان به دنبال محصولاتی هستند که با سبک زندگی سلامت‌محور آنها تناسب داشته باشد.

او همچنین تأکید کرد که این تغییرات فرصتی طلایی برای تولیدکنندگان محلی ترکیه فراهم کرده است: تولیدکنندگان محلی می‌توانند با پاسخ به این نیازها، نسبت به زنجیره‌های بزرگ رستورانی برتری پیدا کنند.

همین موضوع باعث می‌شود که کسب‌وکارهای کوچک‌تر بتوانند به مشتریان بیشتری دسترسی پیدا کنند و به این ترتیب در بازار با رقابت بیشتری فعالیت کنند.

توتوک در پایان درباره پتانسیل رشد این بخش اضافه کرد: صنعت غذا و نوشیدنی ترکیه در حال انطباق با روندهای جهانی است و با تمرکز بر حوزه‌های کلیدی، به رشد خود ادامه خواهد داد.

به‌نظر می‌رسد بخش غذا و نوشیدنی ترکیه با تمرکز بر تقاضای مصرف‌کنندگان و توانایی سازگاری با نیازها، بتواند در سال‌های آینده به رشد قابل‌توجهی دست یابد.

