این صنعت با تمرکز بر نوآوری و پاسخ مناسب به تقاضای مصرف‌کنندگان در تأمین غذاهای سالم و محلی، چشم‌انداز روشنی برای آینده دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ این صنعت به ۲۲.۴ میلیارد دلار برسد.

طبق گزارش هیئت بخش خدمات انجمن مستقل صنعتگران و بازرگانان ترکیه (MÜSİAD) با عنوان «قرن جدید در گاسترونومی: تغییر و تحول در بخش غذا و نوشیدنی» اندازه بازار این صنعت در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسید.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند که این بازار به‌طور قابل توجهی رشد خواهد کرد و تا سال ۲۰۲۶ به ۲۲.۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

رشد چشمگیر صنعت غذا و نوشیدنی ترکیه در عصر جدید

علی توتوک، رئیس هیئت بخش خدمات موسیاد با اشاره به تحولات سریع در صنعت غذا و نوشیدنی ترکیه، اظهار داشت که این تغییرات به‌ویژه پس از بحران جهانی کووید-۱۹ و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان به سمت غذاهای سالم و پایدار، شتاب گرفته است.