دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری لبنان از تمرکز نشست سه‌جانبه بر بررسی روند تشکیل دولت و بررسی مراحل مختلف این فرآیند خبر داد. بر اساس این اعلام، مقرر شد که نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه، رایزنی‌های خود را با طرف‌های ذی‌ربط ادامه دهد تا روند تشکیل دولت نهایی شود.

دفتر رسانه‌ای نواف سلام بر تعهد او به ادامه تلاش‌ها برای تشکیل دولت تأکید کرد و هرگونه احتمال کناره‌گیری را رد کرد. سلام در نشست خبری پس از دیدار با رئیس‌جمهور لبنان، بر ضرورت تشکیل دولتی اصلاح‌گرا، متشکل از افراد متخصص، بدون حضور وزرای حزبی و متعهد به اصل همبستگی کابینه‌ای تأکید کرد.