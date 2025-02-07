نشست سهجانبه «ژوزف عون» رئیسجمهور، «نواف سلام» نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه و «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان با حضور «محمود مکیه» دبیرکل شورای وزیران این کشور در کاخ ریاستجمهوری بعبدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، این نشست بدون اعلام توافق یا صدور بیانیهای خاتمه یافت. نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، پس از پایان جلسه بدون اظهارنظر کاخ ریاستجمهوری را ترک کرد، در حالی که نواف سلام نیز دقایقی بعد بدون ارائه جزئیات درباره نتایج نشست، محل را ترک کرد.
دفتر اطلاعرسانی ریاستجمهوری لبنان از تمرکز نشست سهجانبه بر بررسی روند تشکیل دولت و بررسی مراحل مختلف این فرآیند خبر داد. بر اساس این اعلام، مقرر شد که نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه، رایزنیهای خود را با طرفهای ذیربط ادامه دهد تا روند تشکیل دولت نهایی شود.
دفتر رسانهای نواف سلام بر تعهد او به ادامه تلاشها برای تشکیل دولت تأکید کرد و هرگونه احتمال کنارهگیری را رد کرد. سلام در نشست خبری پس از دیدار با رئیسجمهور لبنان، بر ضرورت تشکیل دولتی اصلاحگرا، متشکل از افراد متخصص، بدون حضور وزرای حزبی و متعهد به اصل همبستگی کابینهای تأکید کرد.