سیاست
2 دقیقه خواندن
نشست سه‌جانبه سران لبنان بدون نتیجه مشخص پایان یافت
نشست سه‌جانبه رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس لبنان، بدون نتیجه  مشخص پایان یافت، اما دفتر ریاست‌جمهوری از ادامه رایزنی‌ها برای تشکیل دولت خبر داد.
نشست سه‌جانبه سران لبنان بدون نتیجه مشخص پایان یافت
ژوزف عون رئیس‌جمهور، نواف سلام نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه و نبیه بری رئیس مجلس لبنان در کاخ ریاست‌جمهوری بعبدا / عکس: Reuters
7 فوریه 2025

نشست سه‌جانبه «ژوزف عون» رئیس‌جمهور، «نواف سلام» نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه و «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان با حضور «محمود مکیه» دبیرکل شورای وزیران این کشور در کاخ ریاست‌جمهوری بعبدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، این نشست بدون اعلام توافق یا صدور بیانیه‌ای خاتمه یافت. نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، پس از پایان جلسه بدون اظهارنظر کاخ ریاست‌جمهوری را ترک کرد، در حالی که نواف سلام نیز دقایقی بعد بدون ارائه جزئیات درباره نتایج نشست، محل را ترک کرد.

مطالب پیشنهادی

دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری لبنان از تمرکز نشست سه‌جانبه بر بررسی روند تشکیل دولت و بررسی مراحل مختلف این فرآیند خبر داد. بر اساس این اعلام، مقرر شد که نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه، رایزنی‌های خود را با طرف‌های ذی‌ربط ادامه دهد تا روند تشکیل دولت نهایی شود.

دفتر رسانه‌ای نواف سلام بر تعهد او به ادامه تلاش‌ها برای تشکیل دولت تأکید کرد و هرگونه احتمال کناره‌گیری را رد کرد. سلام در نشست خبری پس از دیدار با رئیس‌جمهور لبنان، بر ضرورت تشکیل دولتی اصلاح‌گرا، متشکل از افراد متخصص، بدون حضور وزرای حزبی و متعهد به اصل همبستگی کابینه‌ای تأکید کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us