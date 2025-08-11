بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، درگیری‌های میان گروه‌های مسلح دروزی و قبایل بدوی در این منطقه دست‌کم ۴۲۶ کشته بر جای گذاشت که پس از آن آتش‌بس برقرار شده است.

در بخش دیگری از بیانیه، بر اهمیت احترام به توافق آتش‌بس ۱۹۷۴ و نقش نیروهای ناظر سازمان ملل (UNDOF) برای کاهش تنش‌ها تأکید شده است.

شورای امنیت همچنین بر حمایت خود از اجرای یک فرایند سیاسی فراگیر و به رهبری سوری‌ها تأکید کرد و تصریح کرد که حفاظت از همه گروه‌های قومی و مذهبی در این کشور ضروری است و بدون آن، بهبود معناداری در سوریه امکان‌پذیر نخواهد بود.