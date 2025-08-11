سیاست
تأکید شورای امنیت سازمان ملل بر تمامیت ارضی سوریه
شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر بر حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید و هرگونه مداخله در روند گذار سیاسی و امنیتی این کشور را محکوم کرد.
نشست شورای امنیت سازمان ملل / عکس: AP
11 اوت 2025

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه دهم آگوست در بیانیه‌ای مجدداً بر تعهد قوی خود نسبت به حق حاکمیت، استقلال، اتحاد و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد و از تمامی کشورها خواست این اصول را رعایت کنند.

در این بیانیه آمده است: شورای امنیت همه اشکال مداخلات منفی یا مخرب در گذار سیاسی، امنیتی و اقتصادی سوریه را محکوم می‌کند و هشدار می‌دهد چنین مداخلاتی تلاش‌ها برای برقراری ثبات را تضعیف می‌کند.

شورای امنیت از همه طرف‌ها خواست از هرگونه اقدام یا مداخله‌ای که ممکن است به بی‌ثباتی بیشتر این کشور منجر شود، خودداری کنند.

همچنین این شورا نگرانی عمیق خود را نسبت به تحولات خشونت‌آمیز در منطقه سویدا در جنوب سوریه در ماه جولای ابراز و این تشدید خشونت‌ها را شدیداً محکوم کرد.

بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، درگیری‌های میان گروه‌های مسلح دروزی و قبایل بدوی در این منطقه دست‌کم ۴۲۶ کشته بر جای گذاشت که پس از آن آتش‌بس برقرار شده است.

در بخش دیگری از بیانیه، بر اهمیت احترام به توافق آتش‌بس ۱۹۷۴ و نقش نیروهای ناظر سازمان ملل (UNDOF) برای کاهش تنش‌ها تأکید شده است.

شورای امنیت همچنین بر حمایت خود از اجرای یک فرایند سیاسی فراگیر و به رهبری سوری‌ها تأکید کرد و تصریح کرد که حفاظت از همه گروه‌های قومی و مذهبی در این کشور ضروری است و بدون آن، بهبود معناداری در سوریه امکان‌پذیر نخواهد بود.

