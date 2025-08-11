در پی وقوع نقص فنی در خطوط انتقال، برق در بخش‌های وسیعی از عراق به طور کامل قطع شد. وزارت برق عراق اعلام کرد که وصل مجدد جریان برق در مناطق متاثر، خصوصاً در مرکز و جنوب این کشور، حداقل سه ساعت به طول می‌انجامد.

محمد نوری، رئیس کمیته برق و انرژی پارلمان عراق، در صفحه رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی این موضوع را تایید و اعلام کرد که به جز اقلیم کرد شمال عراق، تمام مناطق عراق تحت تاثیر این قطعی قرار گرفته‌اند.