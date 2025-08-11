11 اوت 2025
در پی وقوع نقص فنی در خطوط انتقال، برق در بخشهای وسیعی از عراق به طور کامل قطع شد. وزارت برق عراق اعلام کرد که وصل مجدد جریان برق در مناطق متاثر، خصوصاً در مرکز و جنوب این کشور، حداقل سه ساعت به طول میانجامد.
محمد نوری، رئیس کمیته برق و انرژی پارلمان عراق، در صفحه رسمی خود در شبکههای اجتماعی این موضوع را تایید و اعلام کرد که به جز اقلیم کرد شمال عراق، تمام مناطق عراق تحت تاثیر این قطعی قرار گرفتهاند.
وزارت برق عراق نیز ضمن اعلام توقف کامل فعالیت شبکه برق در مناطق مرکزی و جنوبی، علت این مشکل را توقف ناگهانی نیروگاه الحمیدیه در استان الانبار عنوان کرده است. مسئولان وزارت برق پیشبینی کردهاند که وصل مجدد جریان برق حداقل سه ساعت زمان خواهد برد تا سیستم به حالت عادی بازگردد.
مرتبطTRT Global - روابط جدید ترکیه و عراق؛ نوید ثبات برای منطقه