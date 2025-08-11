در پی بروز درگیریهای مرزی میان سودان جنوبی و اوگاندا که منجر به کشتهشدن شش نفر شد، دو کشور تصمیم گرفتند کمیتهای مشترک برای بررسی موضوع تشکیل دهند. این تصمیم پس از دیدار روز شنبه نهم آگوست موهوزی کاینرگابا و داو آتورجونگ نیول، رؤسای ارتشهای اوگاندا و سودان جنوبی، در جوبا، پایتخت سودان جنوبی گرفته شد.
لول روایی کوانگ، سخنگوی ارتش سودان جنوبی، در صفحه رسمی خود در فیسبوک نوشت: دو طرف بر تشکیل فوری کمیته تحقیق مشترک ۱۴ نفره با نمایندگی برابر از هر دو ارتش توافق کردند.
رؤسای ارتش همچنین جلسهای در کاخ ریاستجمهوری برگزار کردند تا درباره «وخامت اوضاع امنیتی» در ناحیه مرزی گفتگو کنند و سپس با بنیامین بول مل، معاون رئیسجمهور سودان جنوبی دیدار داشتند.
کمیته تحقیق مشترک فعالیت خود را از شهر گولو در شمال اوگاندا آغاز خواهد کرد و مسئول بررسی دلایل درگیریها در شهرستان کاجو کجی در ایالت مرکزی جنوب مرکزی است. این کمیته همچنین قرار است راهکارهایی برای حل اختلافات مرزی ارائه دهد.
سخنگوی ارتش سودان جنوبی اعلام کرد ارتش این کشور به درخواست ژنرال کاینرگابا سفر متقابلی به کمپالا، پایتخت اوگاندا، خواهد داشت.