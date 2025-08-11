در تازهترین حمله ارتش اسرائیل به غزه، یک خبرنگار دیگر جان خود را از دست داد و شمار کل خبرنگاران کشته شده از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۲۳۷ نفر رسید.
دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که در حمله مستقیم به چادر خبرنگاران نزدیک بیمارستان شفا غزه، پنج خبرنگار از جمله دو خبرنگار الجزیره، انس الشریف و محمد قریقیع کشته شدند.
در این حمله، همچنین عکاسان خبری، مؤمن علیوه، ابراهیم ظاهر و محمد نوفل نیز جان خود را از دست دادند و شمار زیادی از خبرنگاران دیگر زخمی شدند.
دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه ضمن محکومکردن این حملات، تأکید کرد که هدف قراردادن خبرنگاران و رسانهها تلاشی برای سانسور حقیقت و پاککردن ردپای جنایات جنگی اسرائیل است.
در بیانیه این دفتر آمده است: این اقدامات جنایت جنگی است که اسرائیل با حمایت برخی کشورها از جمله آمریکا مرتکب میشود و مسئولیت آن تنها متوجه اسرائیل نیست.
دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه از فدراسیون بینالمللی خبرنگاران، اتحادیه خبرنگاران عرب، سازمانهای حقوق بشری و رسانههای جهان خواست تا در حمایت فوری از خبرنگاران فلسطینی و محاکمه عوامل این جنایات وارد عمل شوند.
این رخداد بار دیگر نشاندهنده وخامت اوضاع رسانهای در منطقه و خطرات بیسابقهای است که خبرنگاران برای انعکاس واقعیتهای غزه با آن مواجهاند.