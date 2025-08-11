در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که روز یکشنبه ۱۰ آگوست برگزار شد، چهار عضو دائم این شورا شامل روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه با طرح اسرائیل برای اشغال کامل غزه و انتقال اجباری فلسطینیها مخالفت کردند. تنها ایالات متحده از این تصمیم حمایت کرد.
دیمیتری پولیانسکی، معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل، این تصمیم را نقض فاحش قوانین بینالمللی و نشاندهنده بیتوجهی آشکار به درخواستهای جامعه بینالمللی توصیف کرد.
وی همچنین گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل را به ریاکاری متهم کرد و گفت: او هنگام حضور در شورای امنیت درباره زندانیان ابراز نگرانی کرد در حالی که از تصمیم کابینه مطلع بود.
فو کونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل، نیز اسرائیل را به توقف فوری این اقدام خطرناک فراخواند و گفت: غزه بخشی جداییناپذیر از سرزمین فلسطین است و هر تغییری در ساختار جمعیتی و سرزمینی آن باید با رد و مقاومت شدید مواجه شود.
وی ضمن هشدار نسبت به توهم برتری نظامی، خواستار اجرای تعهدات اسرائیل در زمینه قوانین بشردوستانه و بازگشایی مرزها برای کمکرسانی شد.
جیمز کاریوکی، نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل، این تصمیم را اشتباه توصیف کرد و هشدار داد گسترش حملات نظامی هیچ کمکی به پایان این درگیری نخواهد کرد و آزادسازی زندانیان را تضمین نمیکند.
وی افزود: این طرح تنها رنج فلسطینیها را افزایش میدهد و باید محدودیتهای ارسال کمک به غزه برداشته شود.
جی دارمادیکاری، نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل، نیز از اسرائیل خواست تصمیم خود را بازنگری کند و گفت: فرانسه به هرگونه طرح اشغال، الحاق یا شهرکسازی در غزه اعتراض دارد. وی تأکید کرد: اجرای این تصمیم به امنیت اسرائیل و شهروندان آن کمکی نخواهد کرد.
در مقابل، دوروتی شیا، نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل، ضمن دفاع از حق اسرائیل در دفاع از خود، ناکارآمدی حماس را دلیل اصلی بحران توصیف کرد و گفت: حماس از پذیرش آتشبس خودداری میکند.
این در حالی است که کابینه امنیتی اسرائیل روز جمعه طرح تدریجی نخستوزیر نتانیاهو برای اشغال کامل غزه و انتقال فلسطینیها از شمال به جنوب این منطقه را تصویب کرده است.