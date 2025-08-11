سیاست
2 دقیقه خواندن
مخالفت چهار عضو دائم شورای امنیت با طرح اشغال غزه توسط اسرائیل
در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه با طرح اسرائیل برای اشغال کامل غزه و انتقال اجباری فلسطینی‌ها مخالفت کرده و آن را ناقض قوانین بین‌المللی و تشدیدکننده بحران انسانی در این منطقه دانستند.
مخالفت چهار عضو دائم شورای امنیت با طرح اشغال غزه توسط اسرائیل
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک / عکس: Reuters
11 اوت 2025

در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که روز یکشنبه ۱۰ آگوست برگزار شد، چهار عضو دائم این شورا شامل روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه با طرح اسرائیل برای اشغال کامل غزه و انتقال اجباری فلسطینی‌ها مخالفت کردند. تنها ایالات متحده از این تصمیم حمایت کرد.

دیمیتری پولیانسکی، معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل، این تصمیم را نقض فاحش قوانین بین‌المللی و نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به درخواست‌های جامعه بین‌المللی توصیف کرد.

وی همچنین گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل را به ریاکاری متهم کرد و گفت: او هنگام حضور در شورای امنیت درباره زندانیان ابراز نگرانی کرد در حالی که از تصمیم کابینه مطلع بود.

فو کونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل، نیز اسرائیل را به توقف فوری این اقدام خطرناک فراخواند و گفت: غزه بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین فلسطین است و هر تغییری در ساختار جمعیتی و سرزمینی آن باید با رد و مقاومت شدید مواجه شود.

وی ضمن هشدار نسبت به توهم برتری نظامی، خواستار اجرای تعهدات اسرائیل در زمینه قوانین بشردوستانه و بازگشایی مرزها برای کمک‌رسانی شد.

مرتبطTRT Global - بیانیه مشترک پنج کشور جهان علیه طرح اشغال غزه توسط اسرائیل

جیمز کاریوکی، نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل، این تصمیم را اشتباه توصیف کرد و هشدار داد گسترش حملات نظامی هیچ کمکی به پایان این درگیری نخواهد کرد و آزادسازی زندانیان را تضمین نمی‌کند.

مطالب پیشنهادی

وی افزود: این طرح تنها رنج فلسطینی‌ها را افزایش می‌دهد و باید محدودیت‌های ارسال کمک به غزه برداشته شود.

جی دارمادیکاری، نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل، نیز از اسرائیل خواست تصمیم خود را بازنگری کند و گفت: فرانسه به هرگونه طرح اشغال، الحاق یا شهرک‌سازی در غزه اعتراض دارد. وی تأکید کرد: اجرای این تصمیم به امنیت اسرائیل و شهروندان آن کمکی نخواهد کرد.

مرتبطTRT Global - واکنش کشورهای عربی و سازمان‌های منطقه‌ای به تصمیم اسرائیل برای اشغال غزه

در مقابل، دوروتی شیا، نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل، ضمن دفاع از حق اسرائیل در دفاع از خود، ناکارآمدی حماس را دلیل اصلی بحران توصیف کرد و گفت: حماس از پذیرش آتش‌بس خودداری می‌کند.

این در حالی است که کابینه امنیتی اسرائیل روز جمعه طرح تدریجی نخست‌وزیر نتانیاهو برای اشغال کامل غزه و انتقال فلسطینی‌ها از شمال به جنوب این منطقه را تصویب کرده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us