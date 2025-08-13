همچنین توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی، تعمیق تعاملات در حوزه امنیت منطقه‌ای و تحقق اهداف توسعه پایدار از محورهای گفت‌وگو بود. طرفین، فرصت‌های گسترش همکاری‌های فرهنگی و علمی را نیز ارزیابی کردند.

سعیدوف و رحمان‌زاده با ابراز رضایت از روند مثبت روابط در سطح سران دو کشور، بر اجرای مؤثر توافقات پیشین به‌منظور تأمین منافع مشترک و ارتقای ثبات و رفاه منطقه تأکید کردند.