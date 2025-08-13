13 اوت 2025
بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه ازبکستان، در تاشکند میزبان عبدالجبار رحمانزاده، سفیر فوقالعاده و تامالاختیار تاجیکستان در این کشور بود.
در این دیدار، راههای گسترش روابط دوستانه، حسن همجواری، اتحاد و شراکت راهبردی میان دو کشور بررسی شد.
دو طرف بر تقویت همکاریهای صنعتی، افزایش تعاملات منطقهای و حمایت از تبادلات منظم بین دو ملت تأکید کردند.
همچنین توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی، تعمیق تعاملات در حوزه امنیت منطقهای و تحقق اهداف توسعه پایدار از محورهای گفتوگو بود. طرفین، فرصتهای گسترش همکاریهای فرهنگی و علمی را نیز ارزیابی کردند.
سعیدوف و رحمانزاده با ابراز رضایت از روند مثبت روابط در سطح سران دو کشور، بر اجرای مؤثر توافقات پیشین بهمنظور تأمین منافع مشترک و ارتقای ثبات و رفاه منطقه تأکید کردند.
