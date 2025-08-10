مارشال عاصم منیر در دومین سفر خود به آمریکا در کمتر از دو ماه، با فرماندهان نظامی آمریکا دیدار و درباره چالش‌های امنیتی مشترک گفت‌وگو کرد. این سفر همچنین فرصت دیدار با جامعه پاکستانی مقیم آمریکا را برای وی فراهم کرد.

عاصم منیر در دیداری با ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره موضوعات مشترک حرفه‌ای گفت‌وگو کرد.

همچنین، منیر در مراسمی حضور یافت که طی آن ژنرال مایکل ای. کوریلا پس از بازنشستگی، فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا را به برد کوپر تحویل داد.