10 اوت 2025
مارشال عاصم منیر در دومین سفر خود به آمریکا در کمتر از دو ماه، با فرماندهان نظامی آمریکا دیدار و درباره چالشهای امنیتی مشترک گفتوگو کرد. این سفر همچنین فرصت دیدار با جامعه پاکستانی مقیم آمریکا را برای وی فراهم کرد.
عاصم منیر در دیداری با ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره موضوعات مشترک حرفهای گفتوگو کرد.
همچنین، منیر در مراسمی حضور یافت که طی آن ژنرال مایکل ای. کوریلا پس از بازنشستگی، فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا را به برد کوپر تحویل داد.
او در این دیدار از رهبری و نقش کوریلا در تقویت همکاریهای نظامی دوجانبه قدردانی کرد و برای کوپر «آرزوی موفقیت» نمود و ابراز امیدواری کرد که همکاریها برای مقابله با چالشهای امنیتی مشترک ادامه یابد.
