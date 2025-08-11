سیاست
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: توافق روسیه و اوکراین رضایت‌بخش نخواهد بود
معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد هرگونه توافق احتمالی میان روسیه و اوکراین ممکن است رضایت کامل طرفین را به همراه نداشته باشد و دولت ترامپ در تلاش برای برگزاری نشست سه‌جانبه است.
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در انگستان / عکس: AP
11 اوت 2025

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد نتیجه هرگونه توافق احتمالی میان روسیه و اوکراین، رضایت کامل هیچ‌یک از طرفین را به همراه نخواهد داشت. او گفت دولت ترامپ برای برگزاری نشستی سه‌جانبه میان رؤسای‌جمهور آمریکا، روسیه و اوکراین اقدام کرده است. به گفته وی، یکی از موانع دیپلماتیک پیشین برای این دیدار برطرف شده و رئیس‌جمهور روسیه با ملاقات با همتای اوکراینی خود موافقت کرده است.

ونس در گفت‌وگو با یک شبکه آمریکایی گفت: احتمالاً در نهایت، هم روس‌ها و هم اوکراینی‌ها از نتیجه راضی نخواهند بود.

وی افزود: دولت به‌دنبال نوعی توافق مذاکره‌شده است که طرفین بتوانند با آن کنار بیایند، در صلح نسبی زندگی کنند و کشتار متوقف شود.

ونس اظهار داشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا موفق شده ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین متقاعد کند.

وی تصریح کرد یکی از مهم‌ترین موانع موجود، موضع پیشین ولادیمیر پوتین مبنی بر خودداری از حضور در نشست مشترک با ولودیمیر زلنسکی بود که این موضع با ابتکار رئیس‌جمهور ایالات متحده تغییر یافته است.

به گفته ونس، رایزنی‌ها برای برگزاری نشست سه‌جانبه ادامه دارد و بر اساس برنامه، قرار است رؤسای‌جمهور آمریکا و روسیه روز جمعه در ایالت آلاسکا درباره تحولات مرتبط با جنگ گفت‌وگو کنند.

مرتبطTRT Global - ترامپ: توقف درگیری میان روسیه و اوکراین به تصمیم پوتین بستگی دارد

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ضرورت دیدار پوتین با زلنسکی پیش از گفت‌وگو با ترامپ، اظهار داشت: چنین دیداری را در مقطع کنونی سازنده نمی‌دانم و بر این باورم که رئیس‌جمهور ایالات متحده باید نقش اصلی در فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی مستقیم میان دو طرف را ایفا کند.

پوتین روز پنجشنبه اظهار داشت با اصل برگزاری نشست سه‌جانبه مخالفتی ندارد، اما تأکید کرد فراهم شدن شرایط لازم برای این دیدار ضروری است.

شبکه ان‌بی‌سی نیوز گزارش داده است کاخ سفید احتمالاً از رئیس‌جمهور اوکراین برای سفر به آلاسکا دعوت خواهد کرد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تعرفه‌ها علیه چین اشاره کرد و گفت واشنگتن در قبال اعمال تعرفه مشابه آنچه علیه هند به دلیل خرید نفت روسیه انجام شد، نسبت به چین با احتیاط عمل می‌کند.

وی افزود: رئیس‌جمهور گفته در حال بررسی است، اما هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نکرده است. مسائل مربوط به چین پیچیده‌تر است؛ زیرا روابط ما با چین بر حوزه‌های بسیاری که به روسیه ارتباط ندارد، تأثیر می‌گذارد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ماه جولای گفته بود ایالات متحده در زمینه خرید نفت روسیه با چین وارد رقابت بر سر حاکمیت نخواهد شد.

ترامپ پیش‌تر تعرفه‌های هند را از ۲۵ به ۵۰ درصد افزایش داده و این کشور را متهم کرده بود از خرید نفت روسیه سود می‌برد.

وی همچنین اعلام کرده است در صورت ادامه تجارت با روسیه بدون دستیابی به راه‌حل مناقشه اوکراین، تعرفه‌های ثانویه ۱۰۰ درصدی علیه کشورها اعمال خواهد کرد.

مرتبطTRT Global - ترکیه آماده میزبانی مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین با حضور رهبران کشورهای ذی‌ربط است
