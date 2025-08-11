جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد نتیجه هرگونه توافق احتمالی میان روسیه و اوکراین، رضایت کامل هیچ‌یک از طرفین را به همراه نخواهد داشت. او گفت دولت ترامپ برای برگزاری نشستی سه‌جانبه میان رؤسای‌جمهور آمریکا، روسیه و اوکراین اقدام کرده است. به گفته وی، یکی از موانع دیپلماتیک پیشین برای این دیدار برطرف شده و رئیس‌جمهور روسیه با ملاقات با همتای اوکراینی خود موافقت کرده است.

ونس در گفت‌وگو با یک شبکه آمریکایی گفت: احتمالاً در نهایت، هم روس‌ها و هم اوکراینی‌ها از نتیجه راضی نخواهند بود.

وی افزود: دولت به‌دنبال نوعی توافق مذاکره‌شده است که طرفین بتوانند با آن کنار بیایند، در صلح نسبی زندگی کنند و کشتار متوقف شود.

ونس اظهار داشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا موفق شده ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین متقاعد کند.

وی تصریح کرد یکی از مهم‌ترین موانع موجود، موضع پیشین ولادیمیر پوتین مبنی بر خودداری از حضور در نشست مشترک با ولودیمیر زلنسکی بود که این موضع با ابتکار رئیس‌جمهور ایالات متحده تغییر یافته است.

به گفته ونس، رایزنی‌ها برای برگزاری نشست سه‌جانبه ادامه دارد و بر اساس برنامه، قرار است رؤسای‌جمهور آمریکا و روسیه روز جمعه در ایالت آلاسکا درباره تحولات مرتبط با جنگ گفت‌وگو کنند.

مرتبط TRT Global - ترامپ: توقف درگیری میان روسیه و اوکراین به تصمیم پوتین بستگی دارد

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ضرورت دیدار پوتین با زلنسکی پیش از گفت‌وگو با ترامپ، اظهار داشت: چنین دیداری را در مقطع کنونی سازنده نمی‌دانم و بر این باورم که رئیس‌جمهور ایالات متحده باید نقش اصلی در فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی مستقیم میان دو طرف را ایفا کند.