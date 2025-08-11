روز یکشنبه ۱۰ آگوست در حمله هوایی اسرائیل به چادر خبرنگاران در مقابل بیمارستان شفا غزه، پنج خبرنگار از جمله دو خبرنگار شبکه الجزیره جان باختند.
در این حمله، انس الشریف و محمد قریقیع دو خبرنگار شبکه الجزیره جان خود را از دست دادند. سه خبرنگار دیگر کشتهشده در این حمله، عکاسان خبری ابراهیم ظاهر، مؤمن علیوه و محمد نوفل بودند. در این حمله همچنین شمار زیادی از خبرنگاران زخمی شدند.
دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه در بیانیهای نوشت: هدف قراردادن خبرنگاران و نهادهای رسانهای توسط جنگندههای اشغالگر اسرائیل، تلاشی برای خاموشکردن حقیقت و ازبینبردن آثار جنایات نسلکشی است؛ اقدامی که برای سرپوشگذاشتن بر کشتارهای وحشیانهای که در گذشته در غزه انجام داده یا در آینده قصد انجام آن را دارد، صورت میگیرد و یک جنایت جنگی کامل به شمار میرود.
این دفتر با اشاره به افزایش شمار خبرنگاران کشتهشده به ۲۳۷ نفر از آغاز حملات اسرائیل، تأکید کرد که هدف قراردادن خبرنگاران و رسانهها یک جنایت جنگی تمامعیار است و مسئولیت آن نهتنها بر عهده اسرائیل بلکه بر دوش ایالات متحده و تمامی کشورهایی است که در این نسلکشی شریک هستند.
در پایان، دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه از فدراسیون بینالمللی خبرنگاران، اتحادیه خبرنگاران عرب و همه رسانهها و سازمانهای حقوق بشری خواسته است تا برای تأمین حفاظت فوری از خبرنگاران فلسطینی و محاکمه عاملان این جنایت اقدام کنند.
همزمان ارتش اسرائیل نیز در بیانیهای کشتهشدن انس الشریف را تأیید کرده و مدعی شد او بهعنوان رهبر یک سلول در حماس فعالیت داشته و در برنامهریزی حملات راکتی علیه اسرائیل نقش ایفا کرده است. این ادعا از سوی منابع فلسطینی و شبکه الجزیره رد شده است.
حمله به خبرنگاران و کادر رسانهای در غزه پیشتر نیز بارها از سوی نهادهای بینالمللی محکوم شده و سازمانهای حقوق بشری آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و کنوانسیونهای ژنو دانستهاند.