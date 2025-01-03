با عدم تمدید قرارداد ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین، جریان گاز به منطقه ترانسنیستر متوقف شده است. این قطعی گاز علاوه بر تعطیلی کارخانهها و صنایع، مشکلات جدی در تأمین گرمایش و آب گرم برای مردم این منطقه ایجاد کرده است. مقامات ترانسنیستریا هشدار دادهاند که تداوم این شرایط میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
با توقف انتقال گاز از روسیه به ترانسنیستریا در مولداوی، تمامی شرکتهای صنعتی در این منطقه به جز تولیدکنندگان مواد غذایی تعطیل شدهاند. این منطقه که حدود ۴۵۰,۰۰۰ نفر جمعیت دارد و عمدتاً به زبان روسی صحبت میکنند، از روز چهارشنبه آسیبهای جدی را تجربه کرده است.
مقامات ترانسنیستریا از بروز این وضعیت ابراز نگرانی کرده و هشدار دادهاند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، آسیبهای جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت.
اوکراین پیشتر اجازه داده بود که روسیه گاز را از طریق اراضی خود به اروپا ارسال کند، اما پس از پایان قرارداد پنجساله در روز چهارشنبه اول ژانویه ۲۰۲۵، این مسیر قطع شده است. کشورهای اروپایی مانند اسلواکی و اتریش برای مقابله با این بحران آماده شده بودند، اما ترانسنیستریا که با مسکو ارتباطات نزدیکی دارد و ۱,۵۰۰ سرباز روسی در آن مستقر هستند، دچار آسیب جدی شده است.
مقامات ترانسنیستریا اعلام کردهاند که ذخایر گازی منطقه تنها میتوانند گاز موردنیاز را به مدت ۱۰ روز برای بخشهای شمالی و به مدت ۲۰ روز برای بخشهای جنوبی تأمین کنند.
مسکو سالانه حدود ۲ میلیارد مترمکعب گاز به ترانسنیستریا ارسال میکرد که بخشی از نیازهای انرژی مولداوی را تأمین مینمود. مولداوی که با مشکلات در پرداخت گاز و روابط تنشآلود با روسیه روبهروست، تلاش میکند مصرف انرژی خود را کاهش داده و بیش از ۶۰ درصد از نیازهایش را از رومانی تأمین کند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پایان قرارداد ترانزیت گاز روسیه را «یکی از بزرگترین شکستهای مسکو» توصیف کرده و از ایالات متحده خواسته است که گاز بیشتری به اروپا ارسال کند.