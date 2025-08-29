شرکت فناوری مایکروسافت، روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، اعلام کرد که دو کارمند دیگر خود را به دلیل مشارکت در اعتراضات علیه همکاری این شرکت با اسرائیل اخراج کرده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک روز قبل نیز دو کارمند دیگر به نامهای آنا هاتل و ریکی فاملی به همین دلیل اخراج شده بودند.
براساس اعلام گروه اعتراضی «نه به اَژور برای آپارتاید»، دو کارمند جدید اخراجشده به نامهای نسرین جردات و جولیوس شان در تجمعات اخیر و برپایی چادر اعتراضی در محوطه مرکزی مایکروسافت حضور داشتند.
گروه اعتراضی که نام خود را از نرمافزار ابری «Azure» مایکروسافت گرفته است، خواستار قطع روابط این شرکت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینیها شده است.
آنا هاتل طی اظهاراتی اعلام کرد: ما اینجا هستیم، چون مایکروسافت همچنان ابزارهایی را در اختیار اسرائیل میگذارد که برای ارتکاب نسلکشی به آنها نیاز دارد؛ درحالیکه همزمان کارکنان خود را درباره این واقعیت فریب میدهد و منحرف میکند.
هاتل و فاملی جزو هفت معترضی بودند که سهشنبه گذشته پس از تجمع مقابل دفتر برد اسمیت، رئیس مایکروسافت، بازداشت شدند؛ پنج نفر دیگر از معترضان، کارکنان سابق مایکروسافت یا افراد خارج از شرکت بودند.
مایکروسافت در بیانیهای مدعی شد که این افراد با نقض جدی سیاستهای شرکت و ایجاد خطرات امنیتی موجب برهمزدن نظم کاری شدهاند.
معترضان اما تأکید دارند که مایکروسافت با فراهمکردن خدمات ابری اَژور (Azure) به اسرائیل، ابزار لازم برای نسلکشی در غزه را در اختیار آن قرار داده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که یک تحقیق مشترک رسانهای از جمله گاردین، مجله +۹۷۲ و پایگاه عبری «Local Call» فاش کرده بود که ارتش اسرائیل از زیرساختهای ابری مایکروسافت برای ذخیرهسازی گسترده مکالمات تلفنی فلسطینیان در کرانه باختری و غزه استفاده میکند. پس از افشای این گزارش، مایکروسافت اعلام کرد یک شرکت حقوقی را برای بررسی این موضوع مأمور کرده است.