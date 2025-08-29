شرکت فناوری مایکروسافت، روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، اعلام کرد که دو کارمند دیگر خود را به دلیل مشارکت در اعتراضات علیه همکاری این شرکت با اسرائیل اخراج کرده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک روز قبل نیز دو کارمند دیگر به نام‌های آنا هاتل و ریکی فاملی به همین دلیل اخراج شده بودند.

براساس اعلام گروه اعتراضی «نه به اَژور برای آپارتاید»، دو کارمند جدید اخراج‌شده به نام‌های نسرین جردات و جولیوس شان در تجمعات اخیر و برپایی چادر اعتراضی در محوطه مرکزی مایکروسافت حضور داشتند.

گروه اعتراضی که نام خود را از نرم‌افزار ابری «Azure» مایکروسافت گرفته است، خواستار قطع روابط این شرکت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینی‌ها شده است.

آنا هاتل طی اظهاراتی اعلام کرد: ما اینجا هستیم، چون مایکروسافت همچنان ابزارهایی را در اختیار اسرائیل می‌گذارد که برای ارتکاب نسل‌کشی به آنها نیاز دارد؛ درحالی‌که هم‌زمان کارکنان خود را درباره این واقعیت فریب می‌دهد و منحرف می‌کند.