سیاست
2 دقیقه خواندن
مایکروسافت دو کارمند دیگر خود را به دلیل حمایت از فلسطین اخراج کرد
دو کارمند دیگر شرکت آمریکایی مایکروسافت پس از مشارکت در تحصن اعتراضی علیه همکاری این شرکت با اسرائیل از کار برکنار شدند.
مایکروسافت دو کارمند دیگر خود را به دلیل حمایت از فلسطین اخراج کرد
تابلوی مایکروسافت در دفتر مرکزی این شرکت در ردموند دیده می‌شود / عکس : Reuters
29 اوت 2025

شرکت فناوری مایکروسافت، روز پنجشنبه ۲۸ آگوست، اعلام کرد که دو کارمند دیگر خود را به دلیل مشارکت در اعتراضات علیه همکاری این شرکت با اسرائیل اخراج کرده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک روز قبل نیز دو کارمند دیگر به نام‌های آنا هاتل و ریکی فاملی به همین دلیل اخراج شده بودند.

براساس اعلام گروه اعتراضی «نه به اَژور برای آپارتاید»، دو کارمند جدید اخراج‌شده به نام‌های نسرین جردات و جولیوس شان در تجمعات اخیر و برپایی چادر اعتراضی در محوطه مرکزی مایکروسافت حضور داشتند.

گروه اعتراضی که نام خود را از نرم‌افزار ابری «Azure» مایکروسافت گرفته است، خواستار قطع روابط این شرکت با اسرائیل و پرداخت غرامت به فلسطینی‌ها شده است.

آنا هاتل طی اظهاراتی اعلام کرد: ما اینجا هستیم، چون مایکروسافت همچنان ابزارهایی را در اختیار اسرائیل می‌گذارد که برای ارتکاب نسل‌کشی به آنها نیاز دارد؛ درحالی‌که هم‌زمان کارکنان خود را درباره این واقعیت فریب می‌دهد و منحرف می‌کند.

مطالب پیشنهادی

هاتل و فاملی جزو هفت معترضی بودند که سه‌شنبه گذشته پس از تجمع مقابل دفتر برد اسمیت، رئیس مایکروسافت، بازداشت شدند؛ پنج نفر دیگر از معترضان، کارکنان سابق مایکروسافت یا افراد خارج از شرکت بودند.

مایکروسافت در بیانیه‌ای مدعی شد که این افراد با نقض جدی سیاست‌های شرکت و ایجاد خطرات امنیتی موجب برهم‌زدن نظم کاری شده‌اند.

معترضان اما تأکید دارند که مایکروسافت با فراهم‌کردن خدمات ابری اَژور (Azure) به اسرائیل، ابزار لازم برای نسل‌کشی در غزه را در اختیار آن قرار داده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که یک تحقیق مشترک رسانه‌ای از جمله گاردین، مجله +۹۷۲ و پایگاه عبری «Local Call» فاش کرده بود که ارتش اسرائیل از زیرساخت‌های ابری مایکروسافت برای ذخیره‌سازی گسترده مکالمات تلفنی فلسطینیان در کرانه باختری و غزه استفاده می‌کند. پس از افشای این گزارش، مایکروسافت اعلام کرد یک شرکت حقوقی را برای بررسی این موضوع مأمور کرده است.

مرتبطTRT Global - دو کارمند مایکروسافت در پی اعتراض ضداسرائیلی اخراج شدند
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us