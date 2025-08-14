منطقه‌
دو تالاب استان خوزستان در پی عدم تأمین حق‌آبه خشک شدند
دو تالاب میانگران و بندون در استان خوزستان به دلیل تداوم خشکسالی و عدم تأمین حق‌آبه به‌طور کامل خشک شده‌اند و سایر تالاب‌های این استان نیز در معرض بحران جدی قرار دارند.
شکاف‌هایی در خاک یک مزرعه خشک شده / عکس: AA
عادل مولا، معاون محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، با هشدار نسبت به تشدید بحران تالاب‌ها بر اثر خشکسالی، گرمای شدید و عدم تأمین حق‌آبه، اعلام کرد دو تالاب این استان خشک شده‌اند.

مولا با اشاره به کاهش آورد رودخانه‌ها و تبخیر بالا گفت: آبگیری تالاب‌های خوزستان رضایت‌بخش نیست و در صورت تداوم این شرایط، تالاب‌ها با بحران جدی مواجه خواهند شد.

به گفته وی، پیگیری‌ها برای تأمین حداقل حق‌آبه در شرایط خشکسالی ادامه دارد تا با رهاسازی آب توسط سازمان آب و برق، بخشی از نیاز تالاب‌ها جبران شود.

وی توضیح داد که حق‌آبه تالاب‌ها بر اساس مطالعات برای شرایط ترسالی، نرمال و خشکسالی تعیین و از سوی سازمان آب و برق پذیرفته شده، اما این سهم حتی در دوره‌های ترسالی نیز تأمین نشده و تنها در زمان وقوع سیلاب، به‌ناچار آب بیشتری به تالاب‌ها وارد می‌شود.

مولا افزود: هم‌اکنون دو تالاب میانگران و بندون خشک شده‌اند، تالاب بامدژ وضعیت نسبتاً بهتری دارد و تالاب بین‌المللی شادگان با مدیریت خروج آب، کمی نمناک باقی مانده اما حق‌آبه‌ای دریافت نمی‌کند, تالاب هورالعظیم نیز به‌طور مستمر از آب برخوردار نیست.

