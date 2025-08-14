عادل مولا، معاون محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، با هشدار نسبت به تشدید بحران تالاب‌ها بر اثر خشکسالی، گرمای شدید و عدم تأمین حق‌آبه، اعلام کرد دو تالاب این استان خشک شده‌اند.

مولا با اشاره به کاهش آورد رودخانه‌ها و تبخیر بالا گفت: آبگیری تالاب‌های خوزستان رضایت‌بخش نیست و در صورت تداوم این شرایط، تالاب‌ها با بحران جدی مواجه خواهند شد.

به گفته وی، پیگیری‌ها برای تأمین حداقل حق‌آبه در شرایط خشکسالی ادامه دارد تا با رهاسازی آب توسط سازمان آب و برق، بخشی از نیاز تالاب‌ها جبران شود.