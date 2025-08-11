فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در حاشیه نشست روز ۱۰ آگوست هیئت وزیران این کشور ضمن تبریک «روز خبرنگار»، خبرنگاران را روایت سازان همه جریانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها توصیف کرد و گفت: تصور جهانی بدون فعالیت آنها، دنیایی سوتوکور خواهد بود که این سکوت از جنس آرامش نیست.
او در ادامه اعلام کرد: موضوع حذف چهار صفر از پول ملی در دولت مطرح شد و به تصویب رسید. پول اصلی، واحد بزرگتر «تومان» و واحد خردتر «ِقران» خواهد بود.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که پیشتر، در سوم آگوست، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب نهایی همین طرح در این کمیسیون خبر داده بود. در آن مصوبه، واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی تعیین و نام آن همچنان «ریال» اعلام شده بود، در حالی که دولت پیشنهاد تغییر نام به «تومان» را مطرح کرده بود.
مهاجرانی در ادامه به دیگر مصوبات و موضوعات مطرحشده در جلسه دولت اشاره کرد که از جمله آنها میتوان به گزارش سفر رئیسجمهور به پاکستان و امضای ۱۲ سند همکاری، توضیحات وزیر امور خارجه درباره «کریدور زنگزور»، بررسی تفویض اختیارات به استانداران برای تعطیلی استانها در شرایط کمبود منابع، تصویب واردات دو هزار دستگاه اتوبوس بهمنظور نوسازی ناوگان و همچنین چند مصوبه اقتصادی و ساختاری از جمله افزایش سرمایه شرکت ملی پتروشیمی و اصلاح جریمههای قانون امور گمرکی اشاره کرد.