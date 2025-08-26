اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی، مواضع تهران درباره آینده توافق هسته‌ای و تهدید کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیزم بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) را تشریح کرد.

وی تأکید کرد که اجرای اسنپ‌بک پس از گذشت ده سال از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هیچ مبنای قانونی ندارد و اقدام اروپا در این زمینه غیرقانونی، غیرمنطقی و زیان‌بار خواهد بود.

بقائی با اشاره به سابقه پایبندی ایران به تعهدات برجام، خروج یک‌جانبه آمریکا و عمل نکردن اروپا به تعهداتشان را عامل تغییر شرایط دانست و تأکید کرد که ایران اعتماد خود به طرف‌های غربی را از دست داده است.

وی گفت: ما آماده گفت‌وگو با اروپا هستیم، اما تهدید به اسنپ‌بک نه‌تنها سازنده نیست، بلکه می‌تواند شرایط را به‌کلی تغییر دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هشدار داد در صورت فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک، همه سناریوها روی میز خواهد بود و شرایط کاملاً متفاوت خواهد شد.