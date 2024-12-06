سیاست
رئیس‌جمهور ترک قبرس شمالی، ارسین تاتار، اظهارات رئیس‌جمهور بخش روم نشین قبرس درباره پیوستن به ناتو را تلاشی برای فریب مردم و بازپس‌گیری حمایت عمومی دانست و تأکید کرد که ترکیه همچنان از راه‌حل دو دولتی با برابری حاکمیتی حمایت می‌کند.
تأکید تاتار بر واقعیت‌گرایی در مقابل اظهارات کریستودولیدیس
 ارسین تاتار، رئیس‌جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی / عکس: AA
6 دسامبر 2024

ارسین تاتار، رئیس‌جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، با انتقاد از اظهارات نیکوس کریستودولیدیس، رئیس‌جمهور بخش روم نشین قبرس که اخیراً قصد کشورش برای پیوستن به ناتو را اعلام کرده بود، گفته است که این تصمیم تلاشی برای بازپس‌گیری حمایت عمومی از دست رفته وی می‌باشد. او از کریستودولیدیس خواسته که به‌جای فریب‌دادن مردم، به واقعیت‌ها توجه کند و شرایط موجود را بپذیرد.

تاتار افزود که پیوستن به ناتو روندی متفاوت از پیوستن به اتحادیه اروپا خواهد بود و ترکیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اعضای ناتو اجازه نخواهد داد که تصمیمات سیاسی دلخواه بدون توجه به وضعیت واقعی اتخاذ شود. رئیس‌جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی این اظهارات را نشان‌دهنده اقداماتی غیرمؤثر و تحریک‌آمیز علیه ترکیه دانسته و تأکید کرد که ترکیه با حمایت نظامی در سال ۱۹۷۴ و کمک به تاسیس جمهوری ترک قبرس شمالی، نقش مهمی در برقراری صلح و ثبات در جزیره ایفا کرده است.

در نهایت، تاتار تأکید کرد که ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی همچنان از راه‌حل دو دولتی بر اساس برابری حاکمیتی و وضعیت برابر بین دو طرف حمایت می‌کنند.

