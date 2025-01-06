سیاست
4 دقیقه خواندن
تداوم حملات اسرائیل و بحران بهداشت در غزه؛ در میان تلاش‌ها برای آتش‌بس
حملات اسرائیل به غزه و کرانه باختری همچنان ادامه دارد، در حالی که مذاکرات برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها در قطر در جریان است، تلفات انسانی افزایش یافته و وضعیت بهداشتی در منطقه به شدت بحرانی است.
تداوم حملات اسرائیل و بحران بهداشت در غزه؛ در میان تلاش‌ها برای آتش‌بس
پدری همراه با سه فرزندش که خانه‌اش در غزه آسیب دیده است / عکس: AA
6 ژانویه 2025

حملات اسرائیل وارد ۴۵۸‌ امین روز خود شده است. تاکنون بیش از ۴۵,۸۵۴ فلسطینی در این حملات کشته و ۱۰۹,۱۳۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند. در لبنان نیز بر‌ اثر این حملات از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۴,۰۴۸ نفر جان خود را ازدست‌داده‌اند و اسرائیل همچنان به نقض توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر ادامه می‌دهد.

درحالی‌که اسرائیل به حملات هوایی و زمینی به غزه ادامه می‌دهد، مذاکرات غیرمستقیم برای توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها در قطر ازسرگرفته شده است. میانجی‌ها از قطر، مصر و ایالات متحده تلاش‌های خود را برای دستیابی به توافقی برای پایان‌دادن به حملات اسرائیل و بازگشت گروگان‌ها ادامه می‌دهند. این مذاکرات هم‌زمان با حملات شدید اسرائیل در غزه و افزایش تلفات انسانی ادامه دارد.

کشته و زخمی شدن ده‌ها فلسطینی‌ دیگر در حملات نظامی اسرائیل

وزارت بهداشت غزه در فلسطین روز دوشنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرد که در پی حملات اخیر اسرائیل به این منطقه، دست‌کم ۴۸ فلسطینی کشته و ۷۵ نفر زخمی شده‌اند.

ارتش اسرائیل دست‌کم ۲۰ فلسطینی دیگر را در حملات نظامی اخیر در کرانه باختری اشغالی بازداشت کرده است. کمیسیون امور اسرا و جامعه اسرای فلسطینی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد که دو کودک و یک زندانی سابق نیز در میان بازداشت‌شدگان قرار دارند. این حملات که به مناطق قدس شرقی، الخلیل، نابلس، قلقیلیه، جنین و رام‌الله انجام می‌شود بخشی از یک بازداشت و سرکوب جمعی علیه فلسطینیان است.

همچنین در حمله ارتش اسرائیل به آوارگان «اردوگاه عسکر» در نابلس در کرانه باختری، یک نوجوان فلسطینی به نام معتز احمد عبدالوهاب مدنی ۱۷ساله کشته شد و دو نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین این خبر را تأیید کرد و افزود که این نوجوان به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شده است.

رئیس سازمان جهانی بهداشت خواستار آزادی مدیر بیمارستان کمال عدوان شد

تدروس آدهانوم قبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت (WHO) با انتشار پستی در ایکس نوشت: بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه کاملاً از کار افتاده و از زمان بازداشت دکتر حسام ابوصفیه، مدیر این بیمارستان در تاریخ ۲۷ دسامبر، هنوز هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد وضعیت ایمنی و سلامتی او دریافت نکرده‌ایم.

مطالب پیشنهادی

او با تأکید بر درخواست خود برای آتش‌بس افزود: ما همچنان از اسرائیل می‌خواهیم که او را آزاد کند. باید یادآور شویم که حملات به بیمارستان‌ها و پزشکان و کادر درمان باید متوقف شود. مردم غزه به مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارند.

گروهی از معترضان طرفدار فلسطین در تورنتو، کانادا، تجمع کرده و خواستار آزادی دکتر حسام ابو صفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان در غزه، شدند که ماه گذشته توسط نیروهای اسرائیلی ربوده شده بود. معترضان در پلاکاردهای خود خواستار توقف نسل‌کشی و پایان‌دادن به حملات اسرائیل به تأسیسات درمانی در غزه شدند.

در واشنگتن‌دی‌سی، معترضان حامی فلسطین به خیابان‌ها آمدند و تخریب بیمارستان‌های غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند. شرکت‌کنندگان در تظاهرات خواستار پایان‌دادن به حملات اسرائیل به تأسیسات بهداشتی و تحریم تسلیحاتی اسرائیل بودند.

یک نوزاد فلسطینی دیگر به دلیل سرمای شدید جان باخت

درحالی‌که حملات اسرائیل به غزه همچنان ادامه دارد، وزارت بهداشت غزه این منطقه اعلام کرد که یک نوزاد فلسطینی دیگر به دلیل سرمای شدید زمستان جان باخته است. این نوزاد که یوسف احمد انور کلوب نام داشت، تنها ۳۵ روز از تولدش می‌گذشت. با این اتفاق، تعداد قربانیان برودت هوا در غزه به هشت نفر افزایش یافت.

آژانس آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد (اونروا) گزارش داد که ۷ نوزاد در غزه بر اثر سرمای شدید و نبود سرپناه مناسب، جان خود را از دست‌ داده‌اند. این آژانس اعلام کرد که ۷۷۰۰ نوزاد از مراقبت‌های ضروری پزشکی محروم هستند و وضعیت بحرانی در این منطقه همچنان ادامه دارد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us