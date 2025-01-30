سیاست
الشرع: حفظ همبستگی ملی و بازسازی سوریه در اولویت است
احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، در جریان کنفرانس اعلام پیروزی انقلاب سوریه که در مجموعه ریاست‌جمهوری دمشق برگزار شد، بر حفظ همبستگی ملی و توسعه کشور به‌عنوان اولویت‌های دولت انتقالی تأکید کرد.
احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه / عکس: AA
30 ژانویه 2025

احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، در جریان کنفرانس اعلام پیروزی انقلاب سوریه که با حضور گسترده گروه‌های نظامی انقلابی و نیروهای وابسته به انقلاب در مجموعه ریاست‌جمهوری دمشق برگزار شد، بر حفظ همبستگی ملی و توسعه کشور به‌عنوان اولویت‌های دولت انتقالی تأکید کرد.

 وی در سخنان خود، پر کردن خلأ قدرت، حفظ همبستگی ملی، ایجاد نهادهای دولتی، ساخت زیرساخت اقتصادی توسعه‌محور و بازگرداندن جایگاه سوریه در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را از مهم‌ترین اهداف این مرحله برشمرد.

الشرع با اشاره به پیروزی نیروهای انقلابی گفت: ما به لطف خداوند زنجیرها را شکستیم، زندانیان شکنجه‌شده (در زندان‌های رژیم اسد) آزاد شدند و بار خواری و تحقیر را از دوش دمشق برداشتیم. سوریه بار دیگر طلوع کرده است.

الشرع همچنین تأکید کرد که جنگ و درگیری معمولا با ویرانی، خونریزی و خرابی همراه است، اما پیروزی سوریه، سرشار از رحمت، عدالت و نیکوکاری در اوج قدرت بود.

او با بیان اینکه پیروزی مسئولیتی بزرگ بر دوش پیروزان قرار می‌دهد، افزود: همان‌طور که در گذشته برای آزادسازی سوریه عزم داشتیم، اکنون وظیفه ما ساختن و توسعه این کشور است.

در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گروه‌های انقلابی سوریه‌ای پس از تصرف چندین شهر، کنترل دمشق را نیز در دست گرفتند و به ۶۱ سال حاکمیت رژیم  اسد و ۵۳ سال سلطنت خانواده اسد پایان دادند.

