احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، در جریان کنفرانس اعلام پیروزی انقلاب سوریه که با حضور گسترده گروه‌های نظامی انقلابی و نیروهای وابسته به انقلاب در مجموعه ریاست‌جمهوری دمشق برگزار شد، بر حفظ همبستگی ملی و توسعه کشور به‌عنوان اولویت‌های دولت انتقالی تأکید کرد.

وی در سخنان خود، پر کردن خلأ قدرت، حفظ همبستگی ملی، ایجاد نهادهای دولتی، ساخت زیرساخت اقتصادی توسعه‌محور و بازگرداندن جایگاه سوریه در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را از مهم‌ترین اهداف این مرحله برشمرد.



الشرع با اشاره به پیروزی نیروهای انقلابی گفت: ما به لطف خداوند زنجیرها را شکستیم، زندانیان شکنجه‌شده (در زندان‌های رژیم اسد) آزاد شدند و بار خواری و تحقیر را از دوش دمشق برداشتیم. سوریه بار دیگر طلوع کرده است.

الشرع همچنین تأکید کرد که جنگ و درگیری معمولا با ویرانی، خونریزی و خرابی همراه است، اما پیروزی سوریه، سرشار از رحمت، عدالت و نیکوکاری در اوج قدرت بود.