سیاست
3 دقیقه خواندن
افتتاح کارخانه تولید هواپیمای نظامی در هند توسط نخست وزیر اسپانیا
نخست وزیر اسپانیا با سفر به هند یک مرکز تولید هواپیمای ترابری نظامی تحت لیسانس ایرباس افتتاح کرد.
افتتاح کارخانه تولید هواپیمای نظامی در هند توسط نخست وزیر اسپانیا
سخنرانی نخست وزیر اسپانیا در جریان افتتاح کارخانه تاتا در هند / عکس: Reuters
30 اکتبر 2024

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، و همتای اسپانیایی او، پدرو سانچز، روز دوشنبه ۲۸ اکتبر اولین کارخانه خصوصی تولید هواپیماهای نظامی در هند را افتتاح کردند و با این اقدام در جهت توسعه صنایع داخلی دفاع و هوافضا برداشتند.

سانچز پس از استقبال مردم در شهر وادودارا ایالت گجرات وارد هند شد. سپس رهبران دو کشور، مجتمع تولید هواپیماهای ترابری نظامی ایرباس C-295 تحت نام «تاتا» را افتتاح کردند. این مرکز، با همکاری ایرباس اسپانیا، قرار است هواپیماهایی برای نیروی هوایی هند تولید کند.

سانچز این پروژه را گامی در راستای برنامه‌های هند برای تبدیل شدن به قطب صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و اظهار کرد که همکاری ایرباس و تاتا به توسعه صنعت هوافضای هند کمک خواهد کرد و زمینه‌ساز حضور سایر شرکت‌های اروپایی خواهد شد.

رئیس گروه تاتا، ناتاراجان چاندراسکاران، نیز این روز را یک رویداد مهم برای بخش دفاعی کشور توصیف کرد و یاد رئیس فقید این گروه، راتان تاتا، که نخستین بار این ایده را بیش از ده سال پیش مطرح کرده بود، گرامی داشت.

طبق قراردادی ۲.۵ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۲۱ امضا شد، ایرباس اسپانیا ۱۶ فروند از این هواپیماها را از کارخانه خود در سویا به هند تحویل می‌دهد که تاکنون شش فروند تحویل داده شده است. علاوه بر این، شرکت سامانه‌های دفاعی پیشرفته تاتا ۴۰ فروند دیگر را در کارخانه وادودارا تولید خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

این هواپیما قادر است تا ۷۱ سرباز یا ۵۰ چترباز را حمل کند و توان دستیابی به مناطق دورافتاده را تسهیل می‌کند. همچنین در مواقع اضطراری مثل وقوع بلایای طبیعی می‌تواند برای حمل لوازم و تجیهزات پزشکی و کمک به واکنش سریع نیروها و حتی وظایف گشت دریایی نیز استفاده شود. انتظار می‌رود اولین ایرباس C-295 ساخت هند در سال ۲۰۲۶ آماده شود.

این سفر، اولین سفر نخست‌وزیر اسپانیا به هند در ۱۸ سال گذشته می‌باشد. پیش از این، رهبران دو کشور در حاشیه نشست‌های جهانی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ دیدار کرده بودند.

طی این سفر دو روزه، قرار است سانچز با همتای هندی خود در راستای بررسی آینده روابط دو کشور گفتگو و تبادل نظر داشته باشند و در ادامه با وزیر امور خارجه هند، سوبراهمانیام جایشانکار، نیز دیدار خواهد داشت.

هند در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا سرمایه‌گذاران خارجی را به بخش‌های مختلف خود جذب کند. دولت نارندرا مودی با اصلاحات گسترده، تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، و ارائه مشوق‌های مالی، محیط مساعدتری برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایجاد کرده است. این سیاست‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی مانند زیرساخت، داروسازی، فناوری و دفاع دنبال شده است تا هند به یک مرکز تولید جهانی تبدیل شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us