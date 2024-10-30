نارندرا مودی، نخستوزیر هند، و همتای اسپانیایی او، پدرو سانچز، روز دوشنبه ۲۸ اکتبر اولین کارخانه خصوصی تولید هواپیماهای نظامی در هند را افتتاح کردند و با این اقدام در جهت توسعه صنایع داخلی دفاع و هوافضا برداشتند.
سانچز پس از استقبال مردم در شهر وادودارا ایالت گجرات وارد هند شد. سپس رهبران دو کشور، مجتمع تولید هواپیماهای ترابری نظامی ایرباس C-295 تحت نام «تاتا» را افتتاح کردند. این مرکز، با همکاری ایرباس اسپانیا، قرار است هواپیماهایی برای نیروی هوایی هند تولید کند.
سانچز این پروژه را گامی در راستای برنامههای هند برای تبدیل شدن به قطب صنعتی و جذب سرمایهگذاری خارجی دانست و اظهار کرد که همکاری ایرباس و تاتا به توسعه صنعت هوافضای هند کمک خواهد کرد و زمینهساز حضور سایر شرکتهای اروپایی خواهد شد.
رئیس گروه تاتا، ناتاراجان چاندراسکاران، نیز این روز را یک رویداد مهم برای بخش دفاعی کشور توصیف کرد و یاد رئیس فقید این گروه، راتان تاتا، که نخستین بار این ایده را بیش از ده سال پیش مطرح کرده بود، گرامی داشت.
طبق قراردادی ۲.۵ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۲۱ امضا شد، ایرباس اسپانیا ۱۶ فروند از این هواپیماها را از کارخانه خود در سویا به هند تحویل میدهد که تاکنون شش فروند تحویل داده شده است. علاوه بر این، شرکت سامانههای دفاعی پیشرفته تاتا ۴۰ فروند دیگر را در کارخانه وادودارا تولید خواهد کرد.
این هواپیما قادر است تا ۷۱ سرباز یا ۵۰ چترباز را حمل کند و توان دستیابی به مناطق دورافتاده را تسهیل میکند. همچنین در مواقع اضطراری مثل وقوع بلایای طبیعی میتواند برای حمل لوازم و تجیهزات پزشکی و کمک به واکنش سریع نیروها و حتی وظایف گشت دریایی نیز استفاده شود. انتظار میرود اولین ایرباس C-295 ساخت هند در سال ۲۰۲۶ آماده شود.
این سفر، اولین سفر نخستوزیر اسپانیا به هند در ۱۸ سال گذشته میباشد. پیش از این، رهبران دو کشور در حاشیه نشستهای جهانی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱ دیدار کرده بودند.
طی این سفر دو روزه، قرار است سانچز با همتای هندی خود در راستای بررسی آینده روابط دو کشور گفتگو و تبادل نظر داشته باشند و در ادامه با وزیر امور خارجه هند، سوبراهمانیام جایشانکار، نیز دیدار خواهد داشت.
هند در سالهای اخیر تلاش کرده است تا سرمایهگذاران خارجی را به بخشهای مختلف خود جذب کند. دولت نارندرا مودی با اصلاحات گسترده، تسهیل قوانین سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI)، و ارائه مشوقهای مالی، محیط مساعدتری برای سرمایهگذاریهای خارجی ایجاد کرده است. این سیاستها بهویژه در بخشهایی مانند زیرساخت، داروسازی، فناوری و دفاع دنبال شده است تا هند به یک مرکز تولید جهانی تبدیل شود.