نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، و همتای اسپانیایی او، پدرو سانچز، روز دوشنبه ۲۸ اکتبر اولین کارخانه خصوصی تولید هواپیماهای نظامی در هند را افتتاح کردند و با این اقدام در جهت توسعه صنایع داخلی دفاع و هوافضا برداشتند.

سانچز پس از استقبال مردم در شهر وادودارا ایالت گجرات وارد هند شد. سپس رهبران دو کشور، مجتمع تولید هواپیماهای ترابری نظامی ایرباس C-295 تحت نام «تاتا» را افتتاح کردند. این مرکز، با همکاری ایرباس اسپانیا، قرار است هواپیماهایی برای نیروی هوایی هند تولید کند.

سانچز این پروژه را گامی در راستای برنامه‌های هند برای تبدیل شدن به قطب صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و اظهار کرد که همکاری ایرباس و تاتا به توسعه صنعت هوافضای هند کمک خواهد کرد و زمینه‌ساز حضور سایر شرکت‌های اروپایی خواهد شد.

رئیس گروه تاتا، ناتاراجان چاندراسکاران، نیز این روز را یک رویداد مهم برای بخش دفاعی کشور توصیف کرد و یاد رئیس فقید این گروه، راتان تاتا، که نخستین بار این ایده را بیش از ده سال پیش مطرح کرده بود، گرامی داشت.

طبق قراردادی ۲.۵ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۲۱ امضا شد، ایرباس اسپانیا ۱۶ فروند از این هواپیماها را از کارخانه خود در سویا به هند تحویل می‌دهد که تاکنون شش فروند تحویل داده شده است. علاوه بر این، شرکت سامانه‌های دفاعی پیشرفته تاتا ۴۰ فروند دیگر را در کارخانه وادودارا تولید خواهد کرد.