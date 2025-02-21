هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در دومین روز نشست وزرای خارجه G20 (گروه بیست اقتصاد برتر جهان) که در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی برگزار میشود، با اشاره به بحرانهای جهانی اظهار داشت: صلح در سوریه، غزه و بسیاری از نقاط دیگر جهان بسیار ناپایدار است. تلاشهای اقتصادی و توسعهای در این مناطق معمولاً دوام چندانی ندارند، مگر اینکه دیدگاههایی واقعبینانه و پایدار ارائه شود.
وی با تأکید بر جایگاه گروه ۲۰ در اقتصاد جهانی، خاطرنشان کرد که این گروه باید همچنان مهمترین مجمع همکاری اقتصادی بینالمللی باقی بماند و برای حفظ تأثیرگذاری خود، رویکردی قاطع و جدید اتخاذ کند.
فیدان تحقق این هدف را وابسته به اقداماتی همچون ایجاد یک سیستم حکمرانی جهانی فراگیرتر و نمایندهتر، تقویت نقش اقتصادهای در حال توسعه و افزایش مشارکت بازیگران منطقهای در تصمیمگیریهای جهانی دانست.
وزیر امور خارجه تورکیه بر لزوم گسترش همکاریهای گروه ۲۰ با سازمانهای منطقهای همچون سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) و اتحادیه آفریقا تأکید کرد و این همکاریها را عاملی مهم در حل بحرانهای جهانی دانست.
وی همچنین توسعه راهروهای اقتصادی منطقهای، بهویژه در آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه را گامی اساسی در جهت تقویت پیوندهای اقتصادی دانست و از پروژههایی نظیر کریدور میانه ترانس خزر و جاده توسعه بهعنوان نمونههایی راهبردی یاد کرد.
فیدان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توزیع عادلانه مسئولیتها در مدیریت بحرانهای مهاجرتی و حمایت پایدار از کشورهای میزبان پناهجویان شد. وی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر تلاشهای بینالمللی برای مقابله با چالشهایی همچون امنیت غذایی، تورم و اختلال در زنجیره تأمین تأکید کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به پیوند میان ژئواکونومیک (اقتصاد سیاسی جهانی) و ژئوپلیتیک، نقش گروه ۲۰ را در ایجاد نظمی پایدار در جهان حائز اهمیت دانست و افزود: دیپلماسی اقتصادی میتواند بهعنوان ابزاری برای ایجاد پل میان شکافهای ژئوپلیتیکی و غلبه بر این اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان، فیدان ضمن تأکید بر تعهد ترکیه به همکاری در این مسیر، اظهار داشت: نقش گروه ۲۰ بهعنوان تثبیتکننده ژئواکونومیک باید تقویت شود و ترکیه آماده است تا در تحقق این دیدگاه مشارکت کند.