هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در دومین روز نشست وزرای خارجه G20 (گروه بیست اقتصاد برتر جهان) که در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی برگزار می‌شود، با اشاره به بحران‌های جهانی اظهار داشت: صلح در سوریه، غزه و بسیاری از نقاط دیگر جهان بسیار ناپایدار است. تلاش‌های اقتصادی و توسعه‌ای در این مناطق معمولاً دوام چندانی ندارند، مگر اینکه دیدگاه‌هایی واقع‌بینانه و پایدار ارائه شود.

وی با تأکید بر جایگاه گروه ۲۰ در اقتصاد جهانی، خاطرنشان کرد که این گروه باید همچنان مهم‌ترین مجمع همکاری اقتصادی بین‌المللی باقی بماند و برای حفظ تأثیرگذاری خود، رویکردی قاطع و جدید اتخاذ کند.

فیدان تحقق این هدف را وابسته به اقداماتی همچون ایجاد یک سیستم حکمرانی جهانی فراگیرتر و نماینده‌تر، تقویت نقش اقتصادهای در حال توسعه و افزایش مشارکت بازیگران منطقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های جهانی دانست.

وزیر امور خارجه تورکیه بر لزوم گسترش همکاری‌های گروه ۲۰ با سازمان‌های منطقه‌ای همچون سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) و اتحادیه آفریقا تأکید کرد و این همکاری‌ها را عاملی مهم در حل بحران‌های جهانی دانست.