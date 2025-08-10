به گزارش رسانههای محلی ژاپن، آتشفشان شینموئهداکه ساعت ۵:۲۳ صبح بهوقت محلی فوران کرد و ستونهایی از خاکستر را تا بیش از سه کیلومتر بالاتر از دهانه به هوا فرستاد. سازمان هواشناسی ژاپن نسبت به خطر سقوط سنگهای آتشفشانی و جریانهای پیروکلاستیک، متشکل از تودههای گاز و قطعات سنگ، هشدار داده است.
فوران ابرهای خاکستر این آتشفشان، به سمت شمال شرق حرکت کردند. مسیر حرکت خاکستر میتواند به مناطق دوردستتر از جمله شهر تاکانابه در استان میازاکی برسد.
این آتشفشان از ۲۷ ژوئن تاکنون به طور متناوب فعال بوده است. سازمان هواشناسی ژاپن در اطلاعیهای اعلام کرد: احتمال سقوط سنگهای آتشفشانی کوچک در شعاع حدود ۱۴ کیلومتری شمال شرق دهانه وجود دارد.
این نهاد همچنین هشدار داد: ساکنان باید نسبت به سقوط سنگهای بزرگ در محدوده سهکیلومتری دهانه و جریانهای پیروکلاستیک در شعاع دو کیلومتری هوشیار باشند.
سازمان هواشناسی ژاپن از مردم خواست تا در مناطق نزدیک به آتشفشان از فعالیت در فضای باز خودداری کرده و توصیههای ایمنی مقامات محلی را دنبال کنند.